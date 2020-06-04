MSÜ sınav giriş yerleri için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. ÖSYM, MSÜ sınav giriş yerlerini erişime açtı. Adaylar, sadece belirtilen yerlerde sınava girebilecek ve sınava gelirken, ÖSYM'nin açıkladığı sınav giriş belgelerini de yanlarında bulunduracak. ÖSYM 2020 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama sayfası haberimizde.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA - 2020

ÖSYM'den yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Haziran 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin takvimine göre, MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak. 2020-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu neden en geç saat 09.59'da adayların sınav binalarına girmiş olmaları gerekiyor.