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        MSÜ ne zaman? ÖSYM 2025 MSÜ başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek?

        Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 2 Ocak'ta başladı. Ocak ayı içerisinde sona erecek olan MSÜ başvuruları ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılıyor. Peki MSÜ sınavı ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 17:18 Güncelleme: 18.01.2025 - 17:20
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        • 1

          MSÜ sınav ve başvuru tarihleri merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi görüyor. Peki MSÜ ne zaman?

        • 2

          MSÜ NE ZAMAN?

          2025 MSÜ sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuruları tamamlayan adaylar, bu tarihte yapılacak sınavla, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için başvurularını gerçekleştirmiş olacaklar. 12. sınıf öğrencilerinin de başvuru yapabileceği bu sınav, lise son sınıf öğrencileri ve 2023-2024 yıllarında mezun olan adaylar için geçerli. Ancak, 2022 ve öncesinde mezun olan öğrenciler başvuru yapamayacaklar.

          MSÜ BAŞVURULARI SON TARİH NE ZAMAN?

          2 Ocak'ta başlayan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları, 27 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

          İlan edilen tarihlerde sınav başvurunuzu gerçekleştirmemeniz durumunda 30 Ocak 2025 geç başvuru gününde başvurunuzu ve sınav ücreti ödemenizi ais.osym.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.

        • 3

          MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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