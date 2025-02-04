MSÜ ne zaman? MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı hakkında araştırmalar yapılıyor. Şubat ayında yapılacak olan Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular sona erdi. Başvuru sürecinin ardından gündeme gelen konulardan biri de MSÜ sınav giriş belgeleri oldu. Peki MSÜ ne zaman? MSÜ sınav giriş belgesi/yerleri açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?
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MSÜ sınav tarihi belli olurken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na girmek isteyen adayların katılım sağlayacağı 2025 MSÜ giriş belgeleri, sınavdan önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki MSÜ ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı?
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MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ 2025 sınav giriş yerleri belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav tarihine kısa süre kala MSÜ sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor.
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MSÜ 2025 SINAV TARİHİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
MSÜ sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandığında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak.