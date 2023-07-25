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        Haberler Gündem MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı? 2023 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

        MSÜ mülakat sonuçları açıklandı mı? 2023 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

        MSÜ mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 5 Temmuz itibarıyla başlayan MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri'nin son günlerine girildi. Adayların gözleri "MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 MSÜ mülakat sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 17:37
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        • 1

          Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2023 MSÜ mülakat tarihleri belli oldu. 4 Temmuz'da başlayan MSÜ mülakat süreci devam ederken sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başladı. Peki, MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair ayrıntılar...

        • 2

          MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MÜLAKAT TARİHLERİ

          "1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

          2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

        • 3

          a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

          b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

        • 4

          c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

          ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.

        • 5

          MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MSÜ mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra MSÜ mülakat sonuçlarının ağustos ayı ortalarında açıklanması bekleniyor.

          Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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