MSÜ başvuru tarihi: ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ 2025 başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
ÖSYM sınav takviminde MSÜ başvuru tarihlerine yer verildi. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi merak ediyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavı, askeri öğrenci adaylarının belirlenmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim programlarına katılım için önemli bir adım olarak görülüyor. Peki ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ 2025 başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
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Milli Savunma Üniversitesi sınavı için ÖSYM’den tarih bilgisi geldi. Adayların başvurularını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan www.osym.gov.tr üzerinden yapabileceği belirtildi. İşte MSÜ 2025 tarihi
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MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) başvuru tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 2025-MSÜ başvuruları 2 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.
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MSÜ NE ZAMAN?
Adayların başvurularını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan www.osym.gov.tr üzerinden yapabileceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, sınavın 3 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirileceği bilgisi de paylaşıldı.
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MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
MSÜ 2025 başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Milli Savunma Üniversitesi başvuru kılavuzu yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.