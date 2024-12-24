MSÜ başvuru tarihi: ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ 2025 başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2025-MSÜ) başvuru tarihlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, 2025-MSÜ başvuruları 2 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.