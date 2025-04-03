Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim alma hayali kuran adaylar için kritik tercih süreci devam ediyor. Bilindiği gibi, 23 Şubat’ta yapılan MSÜ sınavının sonuçları 18 Mart’ta açıklandı. Bu kapsamda, Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen taban puanları ve kontenjanlar, tercih döneminin en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. İşte detaylar…