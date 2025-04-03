Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay MYO (Kadın-erkek) MSÜ taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması

        MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

        Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat tarihinde tamamlandı. Adaylar için, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri devam ediyor. 18 Nisan 2025 tarihinde tamamlanacak tercih süreci ile MSÜ 2025 taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması gündemdeki yerini aldı. Peki, MSÜ 2025 taban puanları açıklandı mı? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu Astsubay MYO (Kadın-erkek) MSÜ taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? İşte MSÜ 2025 taban puanları hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 22:53 Güncelleme: 03.04.2025 - 22:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milli Savunma Üniversitesi’nde eğitim alma hayali kuran adaylar için kritik tercih süreci devam ediyor. Bilindiği gibi, 23 Şubat’ta yapılan MSÜ sınavının sonuçları 18 Mart’ta açıklandı. Bu kapsamda, Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için belirlenen taban puanları ve kontenjanlar, tercih döneminin en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. İşte detaylar…

        • 2

          MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

          Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 24 Mart-18 Nisan 2025 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (18 Nisan günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

          MSÜ TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          MSÜ 2025 KONTENJANLARI YAYIMLANDI MI?

          Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı kontenjanları henüz netlik kazanmadı. MSÜ 2025 tercih takvimi, söz konusu sınav sonrası ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzla beraber belli olacak. Kılavuzda Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu kontenjanlarının yayınlanmasıyla toplam alım yapılacak öğrenci sayısının da belli olması bekleniyor.

        • 4

          MSÜ 2025 TABAN PUAN VE SIRALAMALAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          2025 MSÜ taban puan ve sıralamaları, tercihlerin ardından yerleştirmeler yapıldıktan sonra belli olacak. Adaylar geçen senenin taban puanlarına göre tercihlerini gerçekleştirecekler.

        • 5

          MSÜ TABAN PUANLARI 2024

          HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR

          KHO, DHO, SG SAYISAL 303,88396

          KHO EŞİT AĞIRLIK 303,19929

          KHO SÖZEL 342,96547

          HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

          HHO SAYISAL 389,34501

          KHO, DHO, SG SAYISAL 381,46140

          KHO EŞİT AĞIRLIK 379,48876

        • 6

          ASTSUBAY MYO ADAYLAR

          KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO GENEL 264,49782

          BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

          BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) GENEL 117,77636

          BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) GENEL 145,20848

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Tavuk döner zehirledi! Yüzlerce kişi hastanelik oldu
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Romulo'dan Göztepe'ye yarım bilet!
        Romulo'dan Göztepe'ye yarım bilet!
        TIR'la otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        TIR'la otomobil çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
        Kanalizasyon kazısında toprak kaydı
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Küresel büyüme paniği
        Küresel büyüme paniği
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Dolandırıcıların hedefi oldu
        Danimarka Başbakanından Grönland açıklaması
        Danimarka Başbakanından Grönland açıklaması
        Kadıköy Fatihi!
        Kadıköy Fatihi!
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Habertürk Anasayfa