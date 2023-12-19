MSÜ 2024 sınav tarihi belli oldu! Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman?

ÖSYM 2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı. MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre önümüzdeki sene MSÜ sınavı 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 28 Mart'ta açıklanacak.