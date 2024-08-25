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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB Paylaştı! Terör örgütüne ait maket uçaklar düşürüldü

        MSB Paylaştı! Terör örgütüne ait maket uçaklar düşürüldü

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde PKK'ya ait maket uçakların vurularak düşürüldüğünü bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 14:07 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:07
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        MSB Paylaştı! Terör örgütüne ait maket uçaklar düşürüldü
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        Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların birliklere zarar veremeden Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından vurularak düşürüldüğü bildirildi.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde operasyonlarımız hız kesmeden devam ederken terör örgütü PKK'ya ait maket uçaklar da birliklerimize zarar veremeden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından vurularak düşürülüyor." ifadelerine yer verildi.

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