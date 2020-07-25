Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, terör örgütü PKK´nın yollara yerleştirdiği tuzaklanmış EYP´leri imha etmeye devam ediyor. Irak kuzeyi Hakurk´ta icra edilen arama tarama faaliyetinde 1 adet uzaktan komutalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP tespit edilerek METİ Timlerimizce imha edildi" denildi.

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