MSB: Okul ve hastanelere gizlenip sivilleri vuruyorlar

PKK/PYD-YPG’li teröristlerin birbiri ardına ateşlediği roket ve havan şarapnelleri Akçakale'de sivillerin bulunduğu yerleşim alanlarına düştü.

Sivilleri hedef alan saldırılar üzerine Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaparak, teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivillere saldırdığını ifade etti.

MSB'nin twitter hesabından paylaştığı mesajlar şöyle;

"Fırat’ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG’li teröristler halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı yapıyor. Hiçbir insani değere sahip olmayan eli kanlı PKK/PYD-YPG’li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı."