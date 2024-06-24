MSB'den bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin son başvuru tarihini duyurdu. Yapılan bu son dakika açıklaması, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?" soruların beraberinde getirdi. İşte 2024 bedelli askerlik ücreti ve başvuru şartlarına ilişkin tüm detaylar...
- 1
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretine 1 Temmuz tarihi itibarıyla zam geleceğini belirterek, mevcut bedel tutarı üzerinden başvuru yapmak isteyenler için son müracaat tarihini açıkladı. Bilindiği gibi bedelli askerlik ücretine, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez memur aylık katsayısına göre zam gelmektedir. Peki ,"Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?" İşte ayrıntılar...
- 2
MEVCUT BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiğini bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlatarak, mevcut bedel tutarı üzerinden müracaat etmek isteyenlerin 28 Haziran'a kadar başvuruda bulunması gerektiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" denildi.
- 3
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.
7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi gereğince bedelli askerliğe başvurmak isteyen yükümlüler;
a. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden,
b. Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan (bu tarih dâhil) istekli olanlar askerlik şubelerinden;
kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar müracaat edebilir.
-
- 4
BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI VE MÜRACAAT KABUL ESASLARI
1. Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;
a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.
b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.
c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.
ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.
- 5
2. Bedelli askerlik yararlanma şartları şunlardır:
a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.
b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun’un 9’uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.
- 6
c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.
ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.
3. Bedelli askerliğe başvurmak isteyen yükümlüler;
a. Müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden,
b. Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan, bu tarih dâhil, istekli olanlar askerlik şubelerinden kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar müracaat edebilir.
-
- 7
4. Yükümlüler bedelli askerlik kapsamında temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için tercihte bulunabilir ve müracaat yılının son mesai günü, mesai bitimine kadar celp dönemi tercihini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden, müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlar sadece askerlik şubesinden güncelleyebilir.
5. Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler ile 2’nci maddenin (a) fıkrası kapsamındakilerden iki aylık süre içinde ödeme yapmayanlar birinci maddedeki müracaat şartlarını sağlamaları halinde bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilir. Her başvuruda Kanuna göre hesaplanan bedel miktarı peşin olarak ödenir, ödenecek bedel tutarı önceki ödemelerinden mahsup edilmez. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilmeyenlerin ödedikleri bedel tutarı, askerlik şubelerine başvurularını müteakip kendilerine iade edilir.
- 8
6. Müracaat edilen yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar ödemelerini yapanlar müteakip yıl silahaltına alınmak üzere kura veya sınıflandırma işlemine tabi tutulur.
7. Ödemelerini müracaat edilen yılı takip eden yıl içinde yapanlar, ödemenin yapıldığı yılı takip eden yıl silahaltına alınmak üzere seçim işlemine tabi tutulur. Bunlar celp tercihlerini askerlik şubelerinden güncelleyebilir.
- 9
BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarının katsayı oranlarına göre belirlenmektedir.
Temmuz bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin açıklama geldğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
-
- 10
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ŞUAN NE KADAR?
28 Haziran tarihine kadar geçerli mevcut bedelli askerlik ücreti 182 bin 608 liradır.