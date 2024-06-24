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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması

        Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmetinden mevcut bedel tutarından yararlanmak isteyen yükümlülerin müracaat ve ödeme işlemlerini 28 Haziran'a kadar tamamlamalarının önem arz ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.06.2024 - 17:59 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:59
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        MSB'den 'bedelli askerlik' açıklaması
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlatarak, mevcut bedel tutarı üzerinden müracaat etmek isteyenlerin 28 Haziran'a kadar başvuruda bulunması gerektiğini duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" denildi.

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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