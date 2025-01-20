MSB 172 memur alımı için son gün! Milli Savunma Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine farklı meslek gruplarından 172 memur alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, memur alımı için başvurular 20 Ocak Pazartesi bugün sona eriyor. Henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Peki, Milli Savunma Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl? İşte 2025 MSB 172 memur alımı başvuru ekranı, şartları, alım yapılacak pozisyonlar ve mülakat sınavı tarihi hakkında detaylar…
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne toplam 172 memur alımı gerçekleştirecek. Yayımlanan ilana göre, farklı meslek gruplarında istihdam edilmek üzere memur alımı için başvuru süreci bugün sona erecek. Bu sebeple adaylar, MSB 172 memur alımı başvuru şartları, alım yapılacak pozisyonlar, mülakat sınavı gibi detayları araştırıyor. Peki, Milli Savunma Bakanlığı memur alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl, mülakat sınavı ne zaman? İşte, MSB memur alımı başvuru ekranı 2025…
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MSB 172 MEMUR ALIMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR!
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine farklı meslek gruplarından 172 memur alınacak.
MSB’nin alıma ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Milli Savunma Bakanlığı memur alımı başvuruları, 20 Ocak Pazartesi günü (bugün) sona erecek.
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MSB MEMUR ALIMI SINAV BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden e-Devlet şifresiyle çevrim içi yapacak.
Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
b) Ortaöğretim mezunu olma şartı aranan ünvanlara başvuru yapan adaylar alan ve dal belirten diplomalarını “Diğer Bilgi/Belgeler” ekranında yer alan Diğer Bilgi/Belge Ekle butonuna tıklayarak “Diploma (MEB Onaylı)” bölümünden yükleyecektir.
c) Adaylar başvuru şartlarında istenen; ustalık-kalfalık belgesi, avukatlık ruhsatı, güvenlik görevlisi kimlik kartını, kurs belgesini “Diğer Bilgi/Belgeler” ekranından ilgili Diğer Bilgi/Belge Ekle butonuna tıklayarak yükleyeceklerdir. Ehliyet bilgisi bulunmayan adaylar ehliyet belgesini ise Ehliyet Bilgi Ekle butonunu kullanarak yükleyecektir.
ç) Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) yabancı dil sınavı sonuçlarını, Sınav Bilgileri ekranından, Sınav Bilgisi Ekle butonunu kullanarak sınav notu bölümüne YDS eş değerlilik puanını yazacak ve Dosya Seç bölümünden yabancı dil yeterlilik belgesini yükleyerek kaydedeceklerdir.
d) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgelerini “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 25.12.2019 (Ön lisans) ve 11.03.2020 (Lisans) tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar haricinde beyan edilen eşdeğerlikler kabul edilmemektedir.
e) Adaylar belgelerinin tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin kontrolünü “belge görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Son başvuru tarihi itibariyle belgelerini sisteme yüklemeyen veya okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
f) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; Sosyal Güvenlik Kurumundan tabi olduğu kanunu gösterir belgeyi “Şehit/Gazi Yakını Bilgileri” ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bunun dışında 4 yüklenen belgeler kabul edilmeyecektir. Şehit/Gazi yakınlık belgesini sisteme yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır.
g) Adaylar başvurularını “Tercih Yap” ekranından ilgili alımı tıklayarak tamamlayacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak kayıtlı tercihini kontrol edebilecektir.
ğ) Adaylar son başvuru tarihine kadar tercihlerinde değişiklik yapabilirler.
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SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış ve puan almış olmak,
c) Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda (Tablo-2) bulunan her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
ç) Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.
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SINAV ÜCRETİ
a) Sınav ücreti 200 (ikiyüz) TL’dir.
b) Adaylar, başvuru işlemleri tamamlanmasını müteakip sınavlara çağrı yapıldıktan sonra duyuruda belirtilecek tarihler arasında T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Millî Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek sınav ücreti yatırılacaktır.
c) Millî Savunma Bakanlığına İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şehit/gazi eş ve çocukları, ilgili kurumdan/bakanlıktan (Sosyal Güvenlik Kurumu veya Aile ve Sosyal Hizmetler Kurumundan) alınmış kanun numarasını belirtir onaylı belgeyi başvuru esnasında taratarak sisteme yükleyecek, sınava gelirken belgenin aslını ve bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Söz konusu belgeyi başvuru esnasında sisteme yükleyen şehit/gazi eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.
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SINAV TARİHİ VE YERİ
Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların mülakat sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak.
Ayrıca Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında da duyurulacak.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER
Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri sırasına göre üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların kendilerinde kalacaktır.
a) Sınav çağrı belgesi,
b) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
c) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti veya e-Devletten alınan belge ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
ç) Müracaat ettiği ünvana ait ustalık-kalfalık belgesi, avukatlık ruhsatı, güvenlik görevlisi kimlik kartı, kurs belgesi ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen (CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) yabancı dil yeterlilik belgesi aslı veya onaylı sureti.
d) Erkek Adaylardan;
(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
2) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (Belgenin aslı ve fotokopisi veya e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
(3) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belge (Belgenin aslı ve fotokopisi veya e-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),
e) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin bu durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,
f) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydının olmadığına dair e-Devletten alınan belge, (Adli sicil kaydı bulunan adaylar ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslını ve fotokopisini de beraberinde getirecektir.)