Mourinho'nun 35 maçlık gündem yaratan sözleri!

Fenerbahçe, yıllar süren şampiyonluk hasretine son vermek için sezon başında dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirmiş, bu anlaşma tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Ancak 'Special One (Özel Biri)' lakaplı Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerdeki ilk sezonunda istenilen başarıya ulaşamadı.

Saha içinden çok saha dışındaki açıklamaları ve davranışlarıyla gündem olan Mourinho, sarf ettiği bazı sözlerle rakiplerin ve bir kısım Fenerbahçe taraftarının da tepkisini çekti.

Yurt dışında görev yaptığı takımlarda da yaptığı açıklamalarla gündem olan ve basınla sık sık karşı karşıya gelen tecrübeli teknik adam, Türkiye'de de bu özelliğinden ödün vermedi. Hemen hemen her maçtan sonra 'bomba' etkisi yaratan açıklamalar yapan Mou, son olarak 4-2'lik Hatayspor mağlubiyetinin ardından yaptığı, "Son 7 senede Avrupa'da iki final oynadım. Yani son 7 senede, Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım Avrupa'da" sözleriyle gündem oldu.

HT Spor olarak Mourinho'nun sezon boyunca yaptığı açıklamaları derledik. İşte o sözler...

Jose Mourinho: Penaltı pozisyonunu, beni bir sonraki görüşünüzde sorun. Bu konuda bir şey diyemem. Pozisyonu TV'den veya tabletten izleme şansım olmadı. Kulübede olduğum yerden penaltı gibi gözüküyordu. Sayın Galatasaray yöneticisi mantıksız olduğunu düşünüyorsa, her hafta Galatasaray maçında mantıksız şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela bir sonraki rakiplerinin 3 oyuncusu sarı kart sınırındayken 3'ü de sarı kart görüyor. Mantıksız olan çok başka şey var. En iyisi bu mantıksız şeyler hakkında konuşmamak.

Jose Mourinho: Atilla Karaoğlan'ı sahada görmedik, sahada genç bir hakem vardı ama arka taraftaki hakem Karaoğlan'dı. Görünmeyen bir adamdan maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum. İstemiyoruz. Onu istemiyoruz. Bu hakemi istemiyoruz. VAR hakemi olarak, saha hakemi olark istemiyoruz. Özellikle VAR Hakemi olarak istemiyoruz. Bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Zor, zor. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. En zoru da bu. VAR'a karşı, sisteme karşı oynadık. O yüzden kazandıktan sonra böyle kutlandık. Çok çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz. Beni buraya getiren Fenerbahçeliler'e kızıyorum, bunların yarısını anlattılar. Tamamını anlatsalar Fenerbahçe'ye gelmezdim. Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister! Premier Lig, Fransa Ligi, Almanya Ligi, Portekiz Ligi, Hollanda Ligi yayınlanıyor. Bu ligi kim izler! Maçlara bakmaya başladım Türkiye’ye gelme durumum oluştuktan sonra. Ama benim bakış perspektifim farklıydı. Gelecekte çalışacağım oyuncuları tanıma adına daha çok oyunculara odaklanmıştım maçları izlerken. Başka şeylere odaklanmamıştım. Tamamen takıma odaklanmıştım. Tabi ki ben buraya gelmeden önce bana bunlar bahsedilmişti başkanımızla buluştuğumuzda, sportif direktörümüzle konuştuğumuzda. Hatta daha da öncesinde bildiğiniz gibi başka önemli ve saygı duyulası bir Türk kulübüyle de görüşmüştüm. Bunlar bana bahsedilmişti. Ama boyutunu görünce inanamadım. Çünkü gerçekten çok karanlık ve kötü kokuyor diyebilirim. Tabi ki benim işim bu. Ben her şeyimi vereceğim kulübüme.

Jose Mourinho: Ben ve ekibim oynadığımız her maçı analiz ediyoruz. Zaten ilk antrenman gününde de oyuncularımızla analizimizi gerçekleştiriyoruz. Tabii ki bir de yorgunluk var. Sadece fiziksel yorgunluktan bahsetmiyorum. Yarın oynayacak rakiplerde muhakkak daha az hata olacaktır. Birisi 3, diğeri 4 gün dinlendi. Hem perşembe hem de pazar günü oynamak kolay değil. Kaldı ki bizim oynadığımız özel bir maçtı, diğer rakipler gibi kolay bir maç değildi.

KÜRSÜ PLATFORMUNA OTURDU

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantı odasındaki görüntüsü dikkat çekti.

Portekizli çalıştırıcı, basın toplantı salonunun kürsü platformunda oturarak basın toplantısının başlamasını bekledi.

OYUNCAK TRAKTÖRLE OYNADI

Sonrasında basın toplantısına başlayan tecrübeli çalıştırıcının masada bulunan oyuncak traktör ile oynaması da dikkatlerden kaçmadı.

20. hafta: Adana Demirspor: 0 Fenerbahçe: 4

Jose Mourinho: Kazandık. Kırmızı kart ve sayılmayan gollerle ilgili konuşmak istemiyorum. Her şeylerini ortaya koydular, onlar da iyi dayandı. İlk yarıda iki fırsatımız vardı. Değerlendiremedik. İkinci yarı oyun ritmimizi artırdık. Dusan Tadic anahtar oyuncu oldu. Bizlere renk kattı gösterdiği performansla. Galibiyeti hak ettik. Levent ve Mert Müldür gayet iyi oynadılar. Futbolu burada öğreniyor olmak benim için ayrıcalık. 6 aydır hoca olmaya çalışıyorum burada, bunun için minnettarım.

REKLAM

21. hafta: Fenerbahçe: 3 - Göztepe: 2

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, müsabakayı tribünden takip etti. Deneyimli teknik adam, 4 sarı kart görmesi nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

22. hafta: Fenerbahçe: 3 - Çaykur Rizespor: 2

Jose Mourinho: Endişenelecek vaktim yoktu. Çünkü kulübede tecrübeye sahip olduğunuzda sanki alacakaranlıkta gibi bir tünelin içinde gibi oluruz. O durumda sadece maçı okumanız gerekir. Ne yapmam gerektiğini düşünüyordum. Devre bitmeden gol atarsak aklımda bir şey vardı, 2-0 biterse başka bir şey. Hayal kırıklığına uğrama sebebim 3-2'den sonraki oyundu. Sayısal üstünlüğün olduğu çok fazla antrenman yapıyoruz. 9 kişiye karşı 3, 4 top kaybı yaptık. Fred stoper oynadı. Hayatımda ilk kez o boyda bir stoper oynattım, topu tutması için. Fred topu kapıp ileri gidiyor, sonra topu kaybediyoruz, rakip şut çekiyor. Bizler taraftar değiliz, duygusal kontrollere sahip olmamız gerekiyor. 2-0 geriye düştüğümüzdeki gibi sakin olmamız gerekiyor. Futbolda maç sırasında cennet ve cehennem yoktur. En azından maç sırasında yoktur. Şu anda bizim için cennet ama maç sırasında değildi.

REKLAM

23. hafta: Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 2

Jose Mourinho: Bizler bugün İsmail ve Çağlar’ı kaybettik ama Yusuf ve Mert Müldür sakatlıktan dönüyor. Bu konuyla ilgili pozitif olmaya çalışıyoruz. Her zaman şuna inanırım, bir oyuncu sakatlandığı zaman başka bir oyuncuya oynama kapısı açılır. Ben takımıma ve takımdaki oyunculara güveniyorum. Futbolda bazen böyle sakatlıkların yaşandığı dönemler oluyor. Bizlerin pozitif olması gerekiyor. Kulüp transfer sürecinde yeni oyuncular alabilmek için çok büyük efor sarf etti. Bu sakatlıklar belki 1 hafta kadar kısa değil ama geri dönecekler. Son dönemde yaşanan sakatlıkların hiçbiri sezon sonuna kadar sürecek sakatlıklar değil. Birkaç haftalık sakatlıklar

24. hafta: Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 1

Jose Mourinho: Ben kendimi, hedeflerimi böyle tanımlarım. Şu anda 3 turnuvadayız, Avrupa Ligi'nde hayattayız. Orada kupayı kazanmak zor olacaktır. Ama biz adım adım hedef koyuyoruz. Gruptan çıktık ve Anderlecht karşısında turu geçmek istiyoruz. Türkiye Kupası'nda iyi durumdayız ama bir maçımız daha var. Ligde normal şartlarda ikincinin 8-9 puan önünde olmamız gerekirdi ama şu anda birincinin 6 puan gerisindeyiz. 2 yıllık kontratım boyunca bu etkiyi göreceğiz. O yüzden hep birlikte bu yıl bir şeyler başarmayı deneyelim

REKLAM

25. hafta: Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

Jose Mourinho: Maçtan sonra hakem odasına gittim. Birinci hakeme 'Bu büyük maçı iyi yönettiğiniz için teşekkür ederim.' dedim. 4. hakeme ise 'Siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu.' dedim. Duygu ve çekişme anlamında çok çok iyi bir maç oldu.

26. hafta: Fenerbahçe: 3 - Antalyaspor: 0

Galatasaray maçı sonrası aldığı ceza nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayan Teknik Direktör Jose Mourinho için tribünlerde "We stand with you (Yanındayız)" yazılı büyük bir pankart açıldı ve Portekizli teknik adama destek verildi.

27. hafta: BAY GEÇTİ

28. hafta: Fenerbahçe: 0 - Samsunspor: 0

Jose Mourinho: Şampiyonluk şansı için yüzde veremem, bilmiyorum. Muhtemelen çok zor olacaktır liderin puan kaybetmesi. Ligde bazı takımlar onlara karşı daha az motivasyonla oynuyorlar. Bugün ligde 3. sırada olan takım sanki düşmemeye oynuyorlar gibi mücadele etti. Çok zor olacak ama matematiksel olarak mümkün. Matematiksel olarak mümkün olduğu müddetçe biz mümkün olduğunu düşünüyoruz