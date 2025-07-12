Mourinho devreye girdi: Archie Brown'da sona doğru

FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ!

Son olarak; Sarı-lacivertli ekip, Belçika ekibi Gent'in 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması için İstanbul'a davet etti. Brown, gün içinde İstanbul'a gelecek.