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        Haberler Spor Transfer Mourinho devreye girdi: Archie Brown'da sona doğru - Futbol Haberleri

        Mourinho devreye girdi: Archie Brown'da sona doğru

        Fenerbahçe ve Milan, Archie Brown transferi için Gent'le anlaşarak oyuncuyu almak için Belçika'ya özel uçak gönderdi. Milan'ın transfer için devreye girmesiyle birlikte Jose Mourinho da görüşmelere dahil oldu. Son olarak İngiliz futbolcunun, Fenerbahçe'yi seçtiği ve İstanbul'a geleceği aktarıldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 09:22 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:42
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          Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek Archie Brown'un transferi için Milan ile kıyasıya bir yarışa girdi.

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          Fenerbahçe, Belçika ekibi Gent ile 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Bu gelişmenin ardından Milan, Gent ile görüştü ve aynı parayı ödemeyi kabul etti.

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          23 yaşındaki futbolcu, Milan ve Fenerbahçe'ye transfer ihtimalinin ardından Gent'in kampından ayrıldı ve Belçika'ya geri döndü.

        • 4

          Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe ve Milan, Belçika'nın Başkenti Brüksel'e özel jet gönderdi. Kulüpler, Archie Brown'un vereceği kararı beklemeye geçti.

        • 5

          MOURINHO DEVREYE GİRDİ

          Bu arada Milan'ın, Archie Brown'un için hamle yapmasının ardından Fenerbahçe'de bu sefer Jose Mourinho devreye girdi.

        • 6

          Jose Mourinho, oyuncuyu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yaptı ve İngiliz isimle özel olarak görüştü.

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          FENERBAHÇE'Yİ SEÇTİ!

          Son olarak; Sarı-lacivertli ekip, Belçika ekibi Gent'in 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

          Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması için İstanbul'a davet etti. Brown, gün içinde İstanbul'a gelecek.

        • 8

          SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

          Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Archie Brown'un Gent ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Gent forması altında geçen sezon 46 maçta süre bulan Archie Brown, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.

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