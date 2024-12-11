Mourinho'dan Athletic Bilbao'ya geçit yok!
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun maç öncesi çarpıcı bir istatistiği ortaya çıktı.
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemlerde rakibine hiç puan kaybetmedi.
Portekizli çalıştırıcı eflatun-beyazlılarda rakibine karşı 6 maçta 6 galibiyet aldı. Bu süreçte Madrid temsilcisi 23 gol atarken kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
2010-2011 SEZONU
Real Madrid 5-1 Athletic Bilbao
Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid
2011-2012 SEZONU
Real Madrid 4-1 Athletic Bilbao
Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid
2012-2013 SEZONU
Real Madrid 5-1 Athletic Bilbao
Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid