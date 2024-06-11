Mourinho, Crespo'yu görmek istiyor
Geçen sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo sarı lacivertlilerin sezon öncesi hazırlık çalışmalarında yer alacak
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Miguel Crespo'nun antrenmanlara katılmasını istiyor.
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Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kiralanan futbolcular ile ilgili de kararlar veriliyor.
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Geçen sezon ara transfer döneminde İspanya'nın Vallecano takımına kiralanan Crespo sarı lacivertlilerin sezon öncesi hazırlık çalışmalarına katılacak.
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Mourinho'nun Crespo ile ilgili kararını hazırlık kampından sonra karar vereceği öğrenildi.
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Fenerbahçe 22 Haziran'da topbaşı yapacak. Sarı lacivertliler çalışmalarını 2 Temmuz'dan itibaren Avusturya'da sürdürecek.
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