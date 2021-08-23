Motosikletle su kanalına uçan çocuk öldü

İHA

Bursa'da motosikletiyle su kanalına düşen 15 yaşındaki Selman Ünlü, hayatını kaybetti.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi Baraj Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Hüseyin Akar (18) ile birlikte, plakasız bir motosikletle seyir halinde olan Selman Ünlü, motosikletin hakimiyetini kaybetti. Hüseyin Akar yola savrulurken, Selman Ünlü ve motosikletle su kanalına uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Hüseyin Akar’' Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler, su kanalı çevresinde yaptığı aramada, Selman Ünlü'ye rastlayamadı. Daha sonra bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda su kanalına düştüğü yerden 50 metre sürüklenen Selman Ünlü'nün cansız bedenine ulaşıldı. Ünlü'nün cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.