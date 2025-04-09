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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletle gelip otoparka kurşun yağdırdılar! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Motosikletle gelip otoparka kurşun yağdırdılar!

        Bursa'da bir otoparka silahlı saldırı düzenlendi. 1 kişinin yaralandığı olayda, saldırganların motosikletle gelip defalarca ateş ettiği belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 09:50 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:54
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        Otoparka kurşun yağdırdılar!
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        Bursa'da sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir otoparka silahlı saldırı düzenlendi.

        İHA'nın haberine göre yaşanan olay sonrası şüpheliler motosikletle kaçarken, otoparkta bulunan 1 kişi yaralandı.

        Olay, merkez Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir otoparkın önünde meydana geldi. Motosikletle gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, bir anda otoparka kurşun yağdırmaya başladı.

        1 KİŞİ YARALANDI

        10 el ateş eden şüpheliler, olay sonrası hızla gözden kayboldu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan olayda otoparkta bulunan 1 araca mermi isabet ederken, yine otoparkta bulunan bir kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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