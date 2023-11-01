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        Haberler Gündem Güncel Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!

        Atılan taşla motosikletten düşen 17 yaşındaki Yunus hastanede hayatını kaybetti!

        Kocaeli'de feci bir ölüm meydana geldi. Dilovası'nda yaşanan olayda 17 yaşındaki Yunus Tanko, seyir halindeyken atılan bir taş nedeniyle motosikletinin kontrolünü kaybedip düştü. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, taşı atan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:12 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:12
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        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
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        Kocaeli'de, seyir halindeyken kendisine fırlatılan taş nedeniyle motosikletinin direksiyon kontrolünü kaybedip düşen Yunus Tanko (17), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, önceki gün öğle saatlerinde, Dilovası ilçesinde meydana geldi. Caddede motosikletiyle hızla giden Yunus Tanko'ya, iddiaya göre kimliği tespit edilemeyen kişi taş attı.

        Taştan korunmak isterken direksiyon kontrolünü kaybeden Tanko, motosikletten düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Yunus Tanko, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tanko, dün, hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay anı, güvenlik kamerasına da yansıdı.

        Polis, taş atıp Tanko'nun kaza yapmasına sebep olan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #haberler
        #Yunus Tanko
        #kocaeli
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