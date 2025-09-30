Motosiklet kazasında hayatını kaybetti, organları vasiyeti üzerine bağışlandı

Nilüfer ilçesinde 20 Eylül gecesi 16 BNT 556 plakalı motosikletiyle trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ensar Alakaz'ın organları vasiyeti üzerine ailesi tarafından bağışlandı.

Alakaz'ın akciğer, karaciğer, korneası ve böbrekleri Bursa Şehir Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla alındı. Nakledilen organlarla sıra bekleyen 5 hasta hayata tutundu.

Nakil merkezi yetkililerinin de teşviki ve bilgilendirmesiyle evlatlarının vasiyetini yerine getiren acılı aile, organların 5 hastaya umut olmasıyla teselli buluyor. Oğlunun fotoğrafına sarılarak gözyaşı döken anne Elif Alakaz, evladının organlarıyla hayata tutunan hastalarla tanışarak acısını hafifletmek istiyor.

Elif Alakaz, olay gecesi oğlunu 3 kez aradığını ancak ulaşamadığını söyledi.

Son arayışında telefona hastane polisinin çıktığını belirten Alakaz, bunun üzerine Bursa Şehir Hastanesi'ne gittiklerini anlattı.

Alakaz, oğlunun halı saha maçından dönerken bir kamyonete arkadan çarptığını öğrendiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Ensar, çok iyi bir insandı. Futbol oynamayı, gezmeyi çok severdi. Çok arkadaşı vardı. Onlarla gezmeyi çok severdi. Benim evladım çok iyi bir insandı. İnsanlara yardım etmeyi çok severdi. Araba parçası üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada çalışıyordu, 1 sene önce işe girmişti. Üniversite sınavını da kazandı ama gitmedi, 'Anne gitmeyeceğim ben, tekrar sınava gireceğim, hem dışarıdan okuyup hem de çalışacağım.' dedi. Olmadı nasip değilmiş."

"ANNE SEN AĞLAMA, BİR ŞEY OLURSA ORGANLARIMI BAĞIŞLA"

Ensar'ın organ nakli için kendilerine vasiyet bıraktığını anlatan Alakaz, "Evladımla hep konuşurduk. Biz arkadaş gibiydik, çok dertleşiyorduk. 'Anne, bana bir şey olursa sakın arkamdan ağlama.' dedi. Oğlum dedim niye öyle söylüyorsun? Ben dayanamam senin acına dedim. 'Anne sen ağlama, bir şey olursa organlarımı bağışla.' demişti" ifadesini kullandı.

Alakaz, oğlunun vasiyetini gerçekleştirdiği ve onun organlarıyla başka hastalar yaşama tutunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Ben çok mutlu oldum. Onun sayesinde başka canlar da kurtuldu. Evladım onların sayesinde belki huzur bulacak öbür tarafta" diye konuştu.

Organların nakledildiği hastalarla da tanışmak istediğini vurgulayan Alakaz, "Evladımın gözünün, akciğerinin ya da böbreklerinin kime gittiğini görmek çok isterim. Evladımın organlarının başkasında yaşadığını görmeyi çok isterim" dedi.​​​​​​​