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        Haberler Gündem Motosiklet festivalinde kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler

        Motosiklet festivalinde kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 02:46 Güncelleme: 29.09.2024 - 04:33
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        Motosiklet festivalinde kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        İlçede düzenlenen motosiklet festivaline katılan Kürşat Elitaş, A.K. ve O.İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine O.İ, Elitaş ve A.K'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayda yaralanan Kürşat Elitaş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        A.K'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli O.İ'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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