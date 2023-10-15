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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler MOTORİNE ZAM YOLDA! Bugün benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 15 Ekim motorin ve benzin fiyatı - İstanbul, Ankara ve İzmir - Merak Edilenler Haberleri

        Motorine zam yolda! 15 Ekim benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL?

        İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sonrası piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte brent petrol fiyatları yükselmeye başladı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Peki bugün yani 15 Ekim Pazar günü benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul benzin ve motorin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 11:37 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:37
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        • 1

          Motorin fiyatlarına zam geliyor... Ortadoğu'da son bir haftadır yaşanan gelişmeler, akaryakıt piayasasına zam olarak yansıdı. Brent petrol son bir haftada yüzde 5!in üzerinde zamlanarak 90 doların üzerini gördü. Brent petrolde yaşanan yükseliş sonrası motorin fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Peki, motorin fiyatlarına ne kadar, kaç TL zam gelecek? Bugün yani 15 Ekim Pazar günü benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul benzin ve motorin fiyatları...

        • 2

          BRENT PETROLDA SERT YÜKSELİŞ

          Brent petrolün varil fiyatında yükseliş yüzde 5'in üzerine kadar çıkarken, yeniden 90 dolar sınırını aştı. Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişelerin piyasalarda yeniden zemin kazanması etkili oluyor.

          Perşembe günü 86 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrol dün 90 doları aştı. Yüzde 4,80 yükselişle 90,80 dolardan haftayı kapattı. WTI petrol ise yüzde 4,81 yükseliş gösterdi ve hafta sonuna 87,72 dolardan giriş yaptı.

          Brent petrolde teknik olarak 87,06 ile 87,42 dolar aralığının direnç sağlayacağı belirtilirken, 90 doları aşması dikkat çekti.

        • 3

          JEOPOLİTİK GERİLİM FİYATLARI YÜKSELTİYOR

          İsrail-Filistin çatışması sonrası piyasalarda petrol tedarikine ilişkin oluşan endişelerle aniden yükselen petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

          İsrail'in küresel petrol tedarikindeki rolü sınırlı olsa da devam eden saldırılar, çatışmanın bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceği endişelerine yol açıyor.

          Dün İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırdı.

        • 4

          AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM GELİYOR

          Brent petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak akaryakıt fiyatlarına da ilk zam haberi geldi.

          Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 16 Ekim 2023 Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere, motorine 2 lira 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

          Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz haftalarda önce motorine; daha sonra benzine 2 liranın üzerinde indirim gelmişti.

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.46 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,18 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.16 TL

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.51 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,23 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.61 TL

        • 6

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 34.11 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 37,80 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.58 TL

        • 7

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 34.21 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,95 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.23 TL

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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