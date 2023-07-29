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        Haberler Gündem Motorine zam geliyor! 29 Temmuz Cumartesi 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu?

        Motorine peş peşe zam! 29 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatı

        Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları sorgulaması hız kazandı. Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Gelen son bilgiye göre motorine bir zam daha bekleniyor. İşte 29 Temmuz 2023 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 19:10
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        • 1

          Son olarak motorin fiyatına 28 Temmuz'da itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Motorinin litre fiyatı 1.42 lira yükseldi. Son zammın ardından motorine son 2 ayda yüzde 82 zam gelmiş oldu. Gelen son dakika bilgisine göre ise motorine bir zam daha bekleniyor. İşte, 29 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı

        • 2

          MOTORİNE ZAM YOLDA!

          1 Ağustos Salı günü motorine 1.07 TL’lik yeni bir zam daha bekleniyor.

        • 3

          BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ

          Benzin fiyatlarına 25 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira zam geldi.

          LPG'YE ZAM GELDİ

          LPG fiyatlarına 26 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla 24 kuruş zam geldi.

        • 4

          İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 28 TEMMUZ 2023

          İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 35,99 TL

          İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 35,29 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 14,23 TL

        • 5

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,03 TL

          İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 35,35 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,80 TL

        • 6

          ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,55 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 34,42 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 14,25 TL

        • 7

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 36,56 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 34,54 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 14,26 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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