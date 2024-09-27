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        Haberler Bilgi Ekonomi Motorine zam geldi, ne kadar zam geldi? Zamlı motorin fiyatları İstanbul, İzmir, Ankara 27 Eylül 2024?

        Motorine zam geldi! Motorin zammı sonrası güncel akaryakıt fiyatları ne durumda?

        Araç sahiplerini üzecek bir zam haberi daha geldi; buna göre motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 90 kuruş zam yapıldı. Dünya çapında yaşanan brent petrol dalgalanmaları, piyasa beklentisinin altında kalan petrol üretimi ve Ortadoğu'da yaşanan gerginlikler fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Peki, motorin zammı sonrası akaryakıt fiyatlarında son durum nedir? İşte, 27 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 07:32 Güncelleme: 27.09.2024 - 07:32
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        • 1

          Motorine beklenen zam geldi. Buna göre, bugünden itibaren olmak üzere motorine 90 kuruş zam yapıldı; fiyatlar tabelaya yansıdı. Peki, dünyada brent petrol ne durumda?

          ABD'de düşen ham petrol stokları ve Orta Doğu'da artan gerilimler fiyatlardaki düşüşü kısmen yavaşlatıyor.

          ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 413 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

          Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalarak 220 milyon 100 bin varile düştü.

          Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde düştüğüne işaret eden veriler ülkede talebin yükseldiği algısını destekliyor. Peki, motorin zammından sonra fiyatlardaki son durum nedir? İşte, 27 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        • 2

          MOTORİNE ZAM GELDİ!

          27 Eylül Cuma gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 90 kuruş zam geldi. 24 Eylül Salı günü de benzine 1 lira 20 kuruş zam yapılmıştı.

        • 3

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          Litre benzin fiyatı: 42,74 TL

          Motorin litre fiyatı: 42,65 TL

          LPG litre fiyatı: 25,05 TL

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          Litre benzin fiyatı: 42,61 TL

          Motorin litre fiyatı: 42,59 TL

          LPG litre fiyatı: 24,55 TL

        • 5

          ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          Benzin litre fiyatı: 43,09 TL

          Motorin litre fiyatı: 43,12 TL

          LPG litre fiyatı: 24,99 TL

        • 6

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          Benzin litre fiyatı: 43,53 TL

          Motorin litre fiyatı: 43,63 TL

          LPG litre fiyatı: 24,61 TL

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