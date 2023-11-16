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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine zam geldi: İşte son fiyatlar - Enerji Haberleri

        Motorine zam geldi

        Motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 07:57 Güncelleme: 16.11.2023 - 07:57
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        Motorine zam geldi
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        Motorine geçen hafta gelen indirimin ardından bu sefer zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruş zam geldi.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 37.56 TL, Ankara'da 38.14 TL, İzmir'de 38.32 TL lira, Adana'da 38.57 TL, Bursa'da 38.21 TL, Antalya'da 38.82 TL, Diyarbakır'da 38.85 TL ve Trabzon'da 38.49 TL oldu.

        Benzin fiyatlarında ise bugün itibarıyla bir değişikliğe gidilmedi.

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