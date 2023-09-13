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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine zam geldi: 13 Eylül 2023 motorin fiyatları - Enerji Haberleri

        Motorine zam geldi

        Motorinin litre fiyatına 2.06 lira zam geldi. Böylece litre fiyatı pek çok şehirde 40 liranın üzerine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 07:39 Güncelleme: 13.09.2023 - 07:39
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        Motorine zam geldi
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        Uluslararası fiyatlardaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2.06 lira zam geldi.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 39.98 liraya, Ankara'da 40.52 liraya, İzmir'de 40.71 liraya, Adana'da 40.96 liraya, Bursa'da 40.60 liraya, Diyarbakır ve Antalya'da ise 41.23 liraya çıktı.

        Son zamla beraber motorin fiyatları 2023 genelinde yüzde 81 artmış oldu.

        Bugün benzin fiyatında ise bir değişiklik yaşanmadı.

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