Motorine bir indirim daha! Motorine ne kadar indirim geldi?
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da birçok ticaret ortağından ithal edilen ürünlere ek vergi uygulayacağını açıklamasının ardından düşüşe geçen petrol fiyatları, Çin'den gelen misilleme adımının ardından 9 Nisan'da son dört yılın en düşük seviyesini test etti. Bu gelişmeler beraberinde motorine indirim getirirken, bir indirim daha yapıldı. Peki, motorine ne kadar indirim geldi? İşte, detaylar...
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Motorine peş peşe indirim geldi. Uluslararası brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkilenen motorin fiyatına en son 1 lira 2 kuruş indirim geldi. Peki, motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte, son gelişmeler...
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MOTORİNE ARKA ARKAYA İNDİRİM!
LPG'nin (otogaz) litre satış fiyatına 1 lira 2 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar, 6 Mayıs 2025 Salı gününden itibaren tabelalara yansıdı. 7 Mayıs Çarşamba itibarıyla ise motorine 1 lira 29 kuruş indirim daha geldi.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45,00 TL
Motorin litre fiyatı: 45,24 TL
LPG litre fiyatı: 25,26 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45,15 TL
Motorin litre fiyatı: 45,35 TL
LPG litre fiyatı: 26,03 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,13 TL
Motorin litre fiyatı: 46,50 TL
LPG litre fiyatı: 25,77 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45,74 TL
Motorin litre fiyatı: 46,14 TL
LPG litre fiyatı: 25,87 TL
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