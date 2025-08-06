Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımları nedeniyle gümrük tarifesi tehdidinde bulunmasının ardından arz kesintisi endişeleriyle yükselişe geçti. Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,2 milyon varil azaldı. Bu düşüş, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin toparlandığına işaret etti. Öte yandan, motorine indirim beklendiği öğrenildi. Peki, motorine ne zaman ve kaç TL indirim gelecek? İşte, 6 Ağustos 2025 güncel fiyatlar ve diğer detaylar...