Motorine indirim geldi! Motorine ne kadar indirim geldi? 7 Ağustos 2025 güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,89 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi etkili oldu. Analistler, olası faiz indiriminin doların zayıflamasına ve küresel ekonomik canlanma beklentilerinin artmasına neden olarak enerji talebini destekleyebileceğini belirtiyor. Piyasalardaki bu gelişmeler fiyatları bir kez daha hareketlendirdi ve motorine indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi? İşte, detaylar...
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımları nedeniyle gümrük tarifesi tehdidinde bulunmasının ardından arz kesintisi endişeleriyle yükselişe geçti. Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 4,2 milyon varil azaldı. Bu düşüş, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin toparlandığına işaret etti. Öte yandan, motorine indirim beklendiği öğrenildi. Peki, motorine ne zaman ve kaç TL indirim gelecek? İşte, 6 Ağustos 2025 güncel fiyatlar ve diğer detaylar...
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Motorin fiyatlarına 7 Ağustos 2025 Perşembe gününden geçerli olmak üzere 1 lira 77 kuruşluk indirim geldi.
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 51,18 TL
Motorin litre fiyatı: 51,95 TL
LPG litre fiyatı: 25,87 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 51,33 TL
Motorin litre fiyatı: 52,07 TL
LPG litre fiyatı: 26,64 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52,36 TL
Motorin litre fiyatı: 53,29 TL
LPG litre fiyatı: 26,38 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52,01 TL
Motorin litre fiyatı: 52,95 TL
LPG litre fiyatı: 26,48 TL
