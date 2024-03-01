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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine indirim! Fiyatlar pompaya yansıdı: Motorine ne kadar indirim yapıldı, güncel motorin fiyatları - Enerji Haberleri

        Motorine indirim! Fiyatlar pompaya yansıdı

        Motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar 01.03.2024 itibari ile pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 08:03 Güncelleme: 01.03.2024 - 09:00
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        Mart ayının ilk gününde, motorine 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatlar 01.03.2024 itibari ile pompaya yansıdı.

        Güncel akaryakıt fiyatlarına göre, İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,66 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 40,46 liradan satılıyor.

        İndirim öncesi motorinin litre fiyatı ortalama 42 TL'den satılıyordu.

        Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

        Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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