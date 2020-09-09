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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 17 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir. Ancak indirimin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili karar üst makamlarca verilmektedir

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor

Pazartesi yapılan 21 kuruşluk indirimle, motorinin litresi İstanbul'da 6,11 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,20 liradan 5,99 liraya inmişti.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.