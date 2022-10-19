2022 yılına enerji fiyatları damga vurmaya devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ve koronavirüs salgını sonrası toparlanan talebin etkisiyle petrol fiyatları 2022 genelinde yükseldi.
Brent petrolün varil fiyatı mart ve haziran aylarında 120 doların üzerini gördü. Bugün itibarıyla varil fiyatı 90.5 dolara kadar gerilese de yıl genelinde şu ana kadar yüzde 33 yükseldi.
Buna dolar/TL'deki yükseliş de eklenince akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini üzen zamlar geldi. Dolar/TL bu yıl yüzde 41.5 yükseldi.
YÜZDE 115 ZAM GELDİ
Bunun sonucu olarak benzinin litresi sene başı 12.91 liradan satılırken bugün satış fiyatı 20.62 lira oldu. Yani toplamda yüzde 59.7'lik bir zam yapıldı. Motorinde ise daha hızlı bir yükseliş gerçekleşti. Motorinin litresi sene başında 12.75 lira ile benzinden ucuza satılırken bugün 27.37 liraya yükseldi. Motorindeki zam yaklaşık yüzde 115 oldu.
Böylece uzun süre benzinden daha ucuza satılan motorin ilk kez benzinin bu kadar üzerinde bir fiyata ulaştı. Motorindeki hızlı yükseliş uluslararası piyasalardaki gelişmelerinde bir yansıması oldu. 2022'de uluslararası piyasalarda motorinin toptan satış fiyatı yüzde 24, benzininki ise yüzde 14 yükseldi.
Motorin fiyatlarındaki yükselişte dünya genelinde rafinerilerin koronavirüs sonrası artan talebe rağmen eski üretim miktarlarına erişememesi neden oldu. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi, bu ülkelerin önemli motorin üreticileri olması sebebiyle, fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturdu. Türkiye'nin motorin ihtiyacının bir kısmını doğrudan ithalatla sağlaması uluslararası piyasalardaki değişimlerin fiyatlara yansımasını hızlandırıyor.
TÜKETİMİN YÜZDE 37'Sİ İTHALATLA KARŞILANDI
EPDK verilerine göre yılın ilk 7 ayında Türkiye'de 13.5 milyon ton motorin tüketildi. Yurtiçindeki rafinerilerde toplam 10 milyon ton üretim yapıldı. Bunun 1.3 milyon tonu ihraç edildi. İlk 7 ayda motorin ithalatı ise 1.3 milyon ton oldu. Üretim yüzde 9.3 artarken, ithalat yüzde 12.2 düştü. Bu gelişmelere rağmen iç tüketimin yaklaşık yüzde 37'si ithalatla karşılandı.
Ocak-temmuz dönemi petrol Türkiye piyasası gelişmeleri:
YARIYA YAKINI RUSYA'DAN GELDİ
Motorin ithalatında ise Rusya ilk sırada yer almaya devam etti. Yine EPDK verilerine göre temmuz ayında ithal edilen 801 bin ton motorin ithal edilirken Rusya'nın bu ithalattaki payı yüzde 47 oldu.
Aşağıdaki grafikte de görüldüğü gibi yılın ilk 7 ayında herhangi bir petrol ürününde Türkiye'de arz açığı yaşanmadı. Ancak motorin fiyatlarındaki gelişmeler tüketici ve üreticiye fazladan zam olarak yansıdı.
92 ÜLKEDE MOTORİN DAHA PAHALI
150 ülkenin akaryakıt fiyatlarını haftalık olarak güncelleyen enerji veri platformu GlobalPetrolPrices.com'da yer alan bilgilere göre bu hafta itibarıyla dünyada 92 ülkede motorin benzinden daha pahalıya satılıyor. Aşağıdaki tabloda söz konusu ülkelerdeki benzin ve motorinin litre satış fiyatları yer alıyor.
FARKTA NİJERYA İLK SIRADA
Motorin fiyatının benzin fiyatına göre en yüksek olduğu ülke ekim itibarıyla Nijerya oldu. Nijerya'da motorin ile benzin satış fiyatı arasında yüzde 315'lik bir fark var. Bunun nedeni petrol üreticisi olan Nijerya'nın motorin üreten bir rafinerisinin bulunmaması. Ayrıca devlet benzin fiyatlarını çeşitli mekanizmalarla sübvansiyon sağlarken, dizel fiyatlarında herhangi bir destek vermiyor.
YÜZDE 32.67 DAHA PAHALI
Motorin-benzin farkında Nijerya'yı 41.37'lik fark ile Haiti, yüzde 39.16 ile Brezilya ve yüzde 33.5 ile Burma takip etti. Son toplu verilere göre Türkiye yüzde 32.67 ile dünyada tüketicilerin benzine göre motorine en fazla fark ödediği 4. ülke oldu.
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