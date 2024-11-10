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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Motorcu dostu bariyerler 177 kilometreye ulaştı - İş-Yaşam Haberleri

        Motorcu dostu bariyerler 177 kilometreye ulaştı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında 2024 yılı Ekim ayı itibariyle toplam 177 kilometre motorcu dostu bariyer montajı yaptıklarını bildirdi. Motorcu dostu bariyer ile olası bir çarpışma durumunda standart bariyerlere göre motosiklet sürücüsünün ciddi şekilde yaralanmasının ya da hayatını kaybetmesinin önüne geçilebildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Yıl sonuna kadar toplam 20 kilometre daha motorcu dostu bariyer montajı yapacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 12:19 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:19
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        Motorcu dostu bariyerler 177 kilometreye ulaştı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki yol ağında gerçekleştirilen motorcu dostu bariyer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Türkiye’de ve bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan motorcu dostu bariyer sistemleriyle motosiklet kullanıcılarının oto korkuluk ile çarpışması durumunda kaza şiddetinin azaltılmasının amaçlandığını belirten Bakan Uraloğlu, “Motorcu dostu bariyer uygulaması ile 2 teker üstünde seyahat eden motosiklet sürücülerimiz için yollarda daha güvenli bir sürüş sağlamayı amaçlıyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yollarda trafik kaza tespit tutanaklarını inceleyerek motosiklet kazalarının yoğunlaştığı kesimlerde yaptığımız çalışmalar sonucunda 2024 yılı Ekim ayı itibariyle toplam 177 kilometre motorcu dostu bariyer montajını tamamladık.” dedi.

        Devlet ve il yollarında yapılan bariyer uygulamaları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, motorcu dostu bariyer uygulamasının ilk başladığı Antalya’da 18,3 kilometre bariyer montajı yapıldığını belirterek, “İstanbul, Muğla, Çanakkale, Bolu, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Kütahya, Hatay, Samsun, Amasya, Sinop, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Bilecik, Ordu, Çorum ve Tokat’ta toplam 134,6 kilometre bariyer montajını tamamladık.” diye konuştu.

        Motosiklet dostu bariyerler ile standart bariyerlere göre çarpma anında motosiklet sürücüsünün ciddi şekilde yaralanmasının ya da hayatını kaybetmesinin önüne geçilebildiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, Başkent Ankara’da bulunan otoyollarda 3,9 kilometre motorcu dostu bariyer bulunduğunu belirterek, “Bursa, İstanbul, Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya ve Çanakkale’de dahil olmak üzere otoyol ağımızda toplam 42,4 kilometre motorcu dostu bariyer bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

        Türkiye’de trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 17,7’sini motosikletlerin oluşturduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, 5 Milyon civarında motosikletin yollarda seyahat ettiğini söyledi. 2023 yılında gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında kazaya karışan taşıtlar içerisinde ikinci sırada motosikletlerin olduğunu belirten Uraloğlu, “Kazalarda hayatını kaybeden sürücüler içerisinde de motosiklet sürücüleri ikinci sırada. Bu verileri göz önünde bulundurarak motosiklet kazaları kaynaklı kayıp ve hasarları en aza indirmek için çözümler üretmek durumundayız. 2024 yıl sonuna kadar Ankara, Mersin, Muğla, İzmir, Aydın, Bolu ve Düzce illerimiz dahil olmak üzere toplam 20 kilometre motorcu dostu bariyer montajı yapmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

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