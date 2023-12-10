Motokuryeye çarpıp kaçtı!

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Kendisine ait motosikleti ile kuryelik yapan Tevfik Arayıcı (25), Kirkille mahallesine bıraktığı yemek sonrası dönüş yolunda plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile çarpıştı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza sonrası motokurye yola savrularak ağır yaralanırken, araç sürücüsü ile hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet hastanesine kaldırılan Arayıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlenen sürücü ise polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Arayıcı'nın motokurye arkadaşları ise hastaneye gelerek gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.