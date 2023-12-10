Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Motokuryeye çarpıp kaçtı!

        Motokuryeye çarpıp kaçtı!

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motokurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü ise ekipler tarafından kısa sürede yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 01:59 Güncelleme: 10.12.2023 - 01:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motokuryeye çarpıp kaçtı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kendisine ait motosikleti ile kuryelik yapan Tevfik Arayıcı (25), Kirkille mahallesine bıraktığı yemek sonrası dönüş yolunda plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile çarpıştı.

        SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kaza sonrası motokurye yola savrularak ağır yaralanırken, araç sürücüsü ile hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Safranbolu Devlet hastanesine kaldırılan Arayıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

        Kazanın ardından olay yerinden kaçtığı belirlenen sürücü ise polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

        Öte yandan kazada hayatını kaybeden Arayıcı'nın motokurye arkadaşları ise hastaneye gelerek gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan
        Zonguldak'ta ikinci büyük heyelan
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        Fenerbahçe lider geldi lider döndü!
        "ABD, İsrail'in saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi"
        "ABD, İsrail'in saldırılarını yıl sonuna kadar sonlandırmasını istedi"
        Eskişehir'de feci kaza! Yaralılar var
        Eskişehir'de feci kaza! Yaralılar var
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        İş insanı silahlı saldırıya uğradı
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Fenerbahçe'nin 7 maçlık hasreti bitti!
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        Gazze'de yaralılara ulaşılamıyor
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        "Sadece ruh yetmez kalite de gerek"
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Sarıyer'de istinat duvarı çöktü!
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa