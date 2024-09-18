Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya MOSSAD’ın Lübnan’da patlatılan çağrı cihazı pillerine patlayıcılar yerleştirdiği iddia edildi | Dış Haberler

        MOSSAD’ın Lübnan’da patlatılan çağrı cihazı pillerine patlayıcılar yerleştirdiği iddia edildi

        MOSSAD'ın, Lübnan'da infilak ettirilen çağrı cihazlarının pillerine patlayıcılar yerleştirdiği ve söz konusu cihazların 5 ay önce ithal edildiği öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 01:17 Güncelleme: 18.09.2024 - 01:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        'MOSSAD cihazlara patlayıcı yerleştirdi'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sky News Arabia'nın ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD’ın, “Hizbullah’ın çağrı cihazlarına önceden ulaştığı ve pillerine patlayıcı madde yerleştirdiği” iddiasına yer verildi.

        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Haberi Görüntüle

        Haberde, MOSSAD’ın patlayıcılar yerleştirdiği pillerin sıcaklığını uzaktan yükselterek cihazları infilak ettirdiği de ileri sürüldü.

        Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun da Lübnanlı güvenlik kaynağından aktardığına göre, cihazlara yerleştirilen patlayıcı 20 gramın altında ve infilak ettirilen cihazlar 5 ay önce ithal edildi.

        ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

        Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

        REKLAM

        Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı.

        İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

        İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mossad
        #lübnan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        'Belarus'a saldırılırsa 3. Dünya Savaşı olur'
        'Belarus'a saldırılırsa 3. Dünya Savaşı olur'
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Mehmet Ayan yazdı: 5 ve ötesi
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Galatasaray hata yapmadı, liderliği aldı!
        Galatasaray hata yapmadı, liderliği aldı!
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Habertürk Anasayfa