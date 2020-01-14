Moskova'daki Libya görüşmelerinin perde arkası!

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Moskova'da Türkiye-Rusya-Libya 3’lü görüşmelerinden Darbeci General Hafter’in anlaşmaya imza koymadan ayrılmasından Mısır-Birleşik Arap Emirlikleri’nin sorumlu olduğu; Hafter’i ikna ederek görüşmelerden uzlaşmasız ayrılmasını sağladıkları öğrenildi.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in haberine göre, kıran kırana müzakerelerin yaşandığı kalıcı ateşkes ve uzlaşı görüşmelerine Mısır-BAE’den diplomat ve istihbarat görevlileri de katıldı. Yetkililer, bunun büyük bir hata olduğunu belirterek, Mısır-BAE istihbarat görevlilerinin Hafter’i kışkırtıp yanlış yönlendirdiklerini söyledi.

Hafter, ikili görüşmelerde ikna edilmesine ve Rusya’ya söz vermesine rağmen varılan mutabakatın tersine bir tutum takınarak zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açtı. Toplantıda bulunanların aktardığına göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yüzü Hafter’in amiyane tabirle Rusya’ya kazık atmasından dolayı öfkeden kıpkırmızıydı ve yüksek bir ses tonuyla tepkisini dile getiriyordu.

Peki bundan sonra ne olacak? Bu sorunun yanıtını herkes merak ediyor.

Konuştuğum yetkilier, Rusya’nın bundaki sonraki süreçteki tavır ve tutumunun Libya’nın geleceğini belirlemede etkili olacağını söylüyor. Rusya ya Hafter’i çizip Serraj hükümetinin yanında olacak ya da Hafter’i iknaya çalışacak. Aktarıldığına göre; Rusya kendini kazıklanmış hissediyor...