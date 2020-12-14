Eski çağın en büyük buluşlarından biri olan Mors Alfabesi isim olarak hepimize filmlerden tanıdık gelecektir. Çünkü şimdiye kadar izlediğiniz filmlerin çoğunda mutlaka mors alfabesini görmüş ya da duymuşsunuzdur. Mors Alfabesi 1832’de telgraf ile uğraşmaya başlayan Samuel Morse tarafından 1835 yılında bulunmuş ve 1837’de kullanılmaya başlanmıştır. 1848 yılında ise Modern Uluslararası Mors kodu, Alman Friedrich Clemens Gerke tarafından geliştirilmiştir.

Mors alfabesinin tanımını genel anlamda yapacak olursak, iki çeşit sinyalin (kısa ve uzun sinyal) farklı kombinasyonlarının harfleri, sayıları veya noktalama işaretlerini oluşturduğu bir haberleşme dilidir denilebilir. Genel olarak elektrik ya da radyo sinyali kullanılarak kişiden uzak bir mesafeye yazılı bir metnin ulaştırılması için kullanılır.

Uzun ve kısa sinyallerin yanında aralardaki sessizliklerde bir anlam ifade etmektedir. Örneğin: kısa aralık harfler arasında, orta uzunlukta aralık kelimeler arasında ve uzun aralıklar da cümleleri birbirinden ayırmakta kullanılır.

Mors Alfabesinin Tarihçesi

Mors Alfabesinin tarihi oldukça ilginçtir. Aslında bu alfabeyi bulan kişinin bilim adamı olmayışı da bununla ilgilidir. Mors Alfabesi, Amerikalı bir ressam olan Samuel Morse tarafından icat edilmiştir. Samuel Morse, yoksulluk ve mutsuzluk ile geçen yıllarının sonucunda Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi ressamı olmuş ve ülkedeki önemli tarihi olayları resimlerine konu etmiştir.

Ressam ve mucit Morse daha sonra birçok ünlü general ve siyaset insanının da portrelerini yapmıştır. Morse, 1832 yılından itibaren ise telgrafla uğraşmaya başlamış ve 1835 yılında bu alfabeyi bulmuştur.

Mors Alfabesinin Kullanımı

Öncelikle Mors kodları dinlenirken kalem en üstteki noktaya yerleştirilir.

Ardından sinyal dinlemeye başlanır. Sinyalin uzunluğuna göre kalem bir alt bölgeye indirilir.

Kısa sinyallerde önce aşağı sonra sola doğru hareket ettirilir.

Uzun sinyallerde ise önce aşağı sonra da sağa doğru hareket ettirilir.

Örneğin: ilk sinyal olan uzun sinyali duyduğunuzda kalemi aşağı ve sağa doğru kaydırmalısınız. (Bunu yaptığınız zaman T harfinde olmanız gerekmektedir.) Daha sonra iki kısa sinyal için iki kez aşağı ve sola doğru gidilmesi gerekmektedir. Yani önce N’ye sonra da D harfine gidilmelidir. Bir uzun iki kısa sinyalin karşılığı olan D harfi bir kenara not edilir ve sonraki sinyaller beklenir.