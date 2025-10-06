Morrissey konseri için geri sayım sürüyor

Alternatif rock’ın efsanevi ismi Morrissey, uzun zamandır beklenen Türkiye konserleriyle yeniden hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce ekipte yaşanan sağlık sorunları nedeniyle ertelenen konserin ardından, sanatçı bu kez 16 Aralık’ta Volkswagen Arena’da ve 19 Aralık’ta ATO Congresium’da, Piu Entertainment organizasyonu ile sahne alacak.

REKLAM advertisement1

Neslinin en büyük söz yazarlarından biri olarak kabul edilen Morrissey, İngiliz müziğine olağanüstü katkılarıyla Ivor Novello Ödülü’ne layık görüldü. Hem şarkıları hem de sahne performanslarıyla milyonları etkileyen sanatçı, Britanya popunun en güçlü figürlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bugüne kadar çıkardığı 13 stüdyo albümü ve 15’i İngiltere listelerinde ilk 10’a giren toplam 15 albümü ile müzik dünyasında derin izler bıraktı. California Son ve Low in High School albümleriyle ABD listelerinde de ilk 10’a yükselmeyi başaran sanatçı, kariyerini global başarılarla taçlandırdı.

Morrissey, The Smiths’in solisti olarak yalnızca dört albümle müzik tarihine damgasını vurdu. Ardından başlattığı solo kariyeriyle ise son kırk yılın en saygın müzisyenlerinden biri haline geldi. “This Charming Man”, “How Soon Is Now?”, “There Is A Light That Never Goes Out”, “Suedehead”, “Everyday Is Like Sunday” ve “First of the Gang to Die” gibi efsaneleşmiş şarkılar, sanatçının sahnedeki gücünü ve kalıcılığını pekiştirdi.

Konser biletlerine biletinial.com.tr, biletix.com.tr, passo.com.tr ve bubilet.com.tr üzerinden satışa çıktı.