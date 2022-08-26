Morluk neden olur, nasıl geçer?

Morluklar, vücudumuzda bir darbeye bağlı olarak gelişen koyu renkli halkalardır. Morlukların büyüklüğü ve şiddeti aldığı darbeye göre değişiklik gösterir. Bu morluklar vücudun kendini yenileme özelliği ile birlikte herhangi bir ilaç ya da doğal tedavi uygulanmasa da zamanla kendi kendine geçer. Ancak meydana gelen morlukların daha kısa sürelerde geçmesi için kişiler neyin iyi geldiği konusunda sık sık araştırma yapar. Peki, morluklar neden olur ve nasıl geçer?
Morluk Neden Olur?
Vücudumuzda meydana gelen morluklar aldığımız bir darbe sonucunda cildimizde meydana gelen travmalar olarak adlandırılır. Eğer cildimizin herhangi bir yerinde bir darbe alırsak burada kılcal damarlarda patlamalar meydana gelir. Bu patlamalar da deri altında morarmaya neden olur. Ancak bazen sebepsiz bir şekilde vücudumuzda morarma olabilir ya da çok hafif darbeler ile yoğun morluklar oluşabilir. Bu durumda kişilerin doktora gözükmesi ihmal edilmemelidir. Vücudumuzdaki morluklar farklı hastalıkların habercisi olabilir.
Morluk Kaç Günde Geçer?
Morluklar aldığı darbeye göre değişiklik gösterir. Yayılım alanı da iyileşme süresini etkiler. Morluk ilk meydana geldiği günden bir iki gün sonra mavi ve siyah renge doğru bir değişim gösterir. 3-4 günün ardından bu mavi ve siyah renk değişerek yeşil ve sarıya dönüşür. Morluğun tamamen geçmesi ve cilt renginin eski haline dönmesi ise 2 haftayı bulabilir.
Morluk Nasıl Geçer?
Vücudumuzda meydana gelen morluklar rahatsız edici bir görüntü oluşturduğu için kişiler morluklar hemen nasıl geçer? sorusunun cevaplarını merak eder. Cildin kendini yenilemesi için geçmesi gerek bir zaman dilimi vardır. Ancak bu süreci hızlandırmaya yardımcı olan farklı yöntemler de bulunmaktadır. Bunlardan biri buz uygulamasıdır. Morluğun meydana gelmesi ile birlikte ilk günlerde saat başına 15 dakikalık buz uygulamasını yapmanız hem morluğun iyileşmesine destek olacaktır hem de ödem toplayıp şişmesini engelleyecektir. 2 günün ardından buz kompleksi yerine ılık kompres uygulaması da yapılabilir. Ilık kompres ile birlikte kan dolaşımının artması sağlanacak ve cilt kendini daha hızlı yenileyecektir.
Vücutta Oluşan Morluklara Ne İyi Gelir?
Morluklara iyi gelen bazı yöntemler şunlardır:
- Antioksidan özelliği ile sarımsak uygulanabilir.
- Soğanın da antioksidan özelliği vardır ve kan akışını hızlandırır. Bu yüzden morlukların iyileşmesinde etkilidir.
- İltihap giderici bir özelliği olan zencefilin de morlukların iyileşme sürecinde kullanılması önerilir.
- Kan akışını hızlandıran bileşenlerden biri de sirkedir. Bir pamuk yardımı ile moraran bölgeye sirke sürülebilir.
- Tuz uygulaması da hem morluğu azaltır hem de ağrıyı alır. Suyla ıslatılan tuzla bölgeye işlem uygulanabilir.
- Ezilmiş maydanozla moraran bölgeye maske uygulayabilirsiniz.
- Kılcal damarları güçlendiren yaban mersinini de ezerek moraran bölge üzerinde 10 dakika bekleterek olumlu sonuç alabilirsiniz.
- Papatya ve ananas içerdiği enzimler ile deri altında kan birikmesini engeller. Bu yüzden papatya çayı ve ananas tüketimini iyileşme döneminde arttırabilirsiniz.
- Morluklar için muz kabuğu ve aloe vera kullanabilirsiniz.
- En eski yöntemlerden biri olarak soğuk et uygulaması yapabilirsiniz.
- Buz kompresi uygulayabilirsiniz.
- İnce dilimlediğiniz patatesleri de moraran bölgenin üzerine koyup 5 dakika bekleterek morluğun geçmesini sağlayabilirsiniz.
Vücutta Oluşan Morluklar Nelere Yol Açar?
Vücudumuzda meydana gelen morluklar farklı hastalıkların da habercisi olabilir. Bu yüzden hafif darbeler sonucu morluklar meydana geliyorsa bu alerji ya da löseminin belirtisi olabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!