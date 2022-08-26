Morluk Neden Olur, Nasıl Geçer? Vücutta Oluşan Morluklara Ne İyi Gelir?

Morluklar, vücudumuzda bir darbeye bağlı olarak gelişen koyu renkli halkalardır. Morlukların büyüklüğü ve şiddeti aldığı darbeye göre değişiklik gösterir. Bu morluklar vücudun kendini yenileme özelliği ile birlikte herhangi bir ilaç ya da doğal tedavi uygulanmasa da zamanla kendi kendine geçer. Ancak meydana gelen morlukların daha kısa sürelerde geçmesi için kişiler neyin iyi geldiği konusunda sık sık araştırma yapar. Peki, morluklar neden olur ve nasıl geçer?

Morluk Neden Olur?

Vücudumuzda meydana gelen morluklar aldığımız bir darbe sonucunda cildimizde meydana gelen travmalar olarak adlandırılır. Eğer cildimizin herhangi bir yerinde bir darbe alırsak burada kılcal damarlarda patlamalar meydana gelir. Bu patlamalar da deri altında morarmaya neden olur. Ancak bazen sebepsiz bir şekilde vücudumuzda morarma olabilir ya da çok hafif darbeler ile yoğun morluklar oluşabilir. Bu durumda kişilerin doktora gözükmesi ihmal edilmemelidir. Vücudumuzdaki morluklar farklı hastalıkların habercisi olabilir.

Morluk Kaç Günde Geçer?

Morluklar aldığı darbeye göre değişiklik gösterir. Yayılım alanı da iyileşme süresini etkiler. Morluk ilk meydana geldiği günden bir iki gün sonra mavi ve siyah renge doğru bir değişim gösterir. 3-4 günün ardından bu mavi ve siyah renk değişerek yeşil ve sarıya dönüşür. Morluğun tamamen geçmesi ve cilt renginin eski haline dönmesi ise 2 haftayı bulabilir.

Morluk Nasıl Geçer?

Vücudumuzda meydana gelen morluklar rahatsız edici bir görüntü oluşturduğu için kişiler morluklar hemen nasıl geçer? sorusunun cevaplarını merak eder. Cildin kendini yenilemesi için geçmesi gerek bir zaman dilimi vardır. Ancak bu süreci hızlandırmaya yardımcı olan farklı yöntemler de bulunmaktadır. Bunlardan biri buz uygulamasıdır. Morluğun meydana gelmesi ile birlikte ilk günlerde saat başına 15 dakikalık buz uygulamasını yapmanız hem morluğun iyileşmesine destek olacaktır hem de ödem toplayıp şişmesini engelleyecektir. 2 günün ardından buz kompleksi yerine ılık kompres uygulaması da yapılabilir. Ilık kompres ile birlikte kan dolaşımının artması sağlanacak ve cilt kendini daha hızlı yenileyecektir.

Vücutta Oluşan Morluklara Ne İyi Gelir?

Morluklara iyi gelen bazı yöntemler şunlardır:

Antioksidan özelliği ile sarımsak uygulanabilir.

Soğanın da antioksidan özelliği vardır ve kan akışını hızlandırır. Bu yüzden morlukların iyileşmesinde etkilidir.

İltihap giderici bir özelliği olan zencefilin de morlukların iyileşme sürecinde kullanılması önerilir.

Kan akışını hızlandıran bileşenlerden biri de sirkedir. Bir pamuk yardımı ile moraran bölgeye sirke sürülebilir.

Tuz uygulaması da hem morluğu azaltır hem de ağrıyı alır. Suyla ıslatılan tuzla bölgeye işlem uygulanabilir.

Ezilmiş maydanozla moraran bölgeye maske uygulayabilirsiniz.

Kılcal damarları güçlendiren yaban mersinini de ezerek moraran bölge üzerinde 10 dakika bekleterek olumlu sonuç alabilirsiniz.

Papatya ve ananas içerdiği enzimler ile deri altında kan birikmesini engeller. Bu yüzden papatya çayı ve ananas tüketimini iyileşme döneminde arttırabilirsiniz.

Morluklar için muz kabuğu ve aloe vera kullanabilirsiniz.

En eski yöntemlerden biri olarak soğuk et uygulaması yapabilirsiniz.

Buz kompresi uygulayabilirsiniz.

İnce dilimlediğiniz patatesleri de moraran bölgenin üzerine koyup 5 dakika bekleterek morluğun geçmesini sağlayabilirsiniz.

Vücutta Oluşan Morluklar Nelere Yol Açar?

Vücudumuzda meydana gelen morluklar farklı hastalıkların da habercisi olabilir. Bu yüzden hafif darbeler sonucu morluklar meydana geliyorsa bu alerji ya da löseminin belirtisi olabilir.