Vücudumuzun farklı bölgelerinde farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan morlukların iyileşmesi için doğal çözüm önerileri merak edilmektedir. Kişiler bu koyu renkli görüntüden kurtulmak için evde uygulayabilecekleri yöntemler için detaylı araştırmalar gerçekleştirir. Bu kapsamda sizler için hazırladığımız yazımızda morluklar için uygulanabilecek doğal tedavi yöntemlerini bulabilirsiniz.
Morluklara Doğal Çözüm Önerileri
Cildimize aldığımız darbeler, kılcal damarların çatlamasına neden olur. Çatlayan bu kılcal damarlar ise deri altında morarmaya yol açar. Genellikle ağrı ile birlikte meydana gelen morarmalar için evde uygulanabilecek doğal tedavi yöntemleri bulunur. Ancak kişilerin vücudunda meydana gelen bu morluklar kendiliğinden ya da çok hafif darbelerden kaynaklanıyorsa bu göz ardı edilmemelidir. Vücudun basit darbelerden morarması lösemiye ya da kansızlığa işaret edebilir.
Evde Morluklar En Hızlı Nasıl Geçer?
Meydana gelen morlukların iyileşme süreci yaklaşık 2 haftayı bulabilir. Bu iki haftalık süreci kısaltmak isteyen kişiler ise morlukların geçmesi için evde uygulayabilecekleri yöntemleri araştırmaktadır. Bunun için evde uygulayabilecek en kolay yöntem buz ve ılık kompres uygulamasıdır. Morluğun ilk iki gününde saat başında 10 ila 15 dakika boyunca moraran bölgeye buz uygulayabilirsiniz. 2 günden sonra ılık kompres uygulamasıyla kılcal damarların güçlenmesini sağlayarak iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.
Morluklara İyi Gelen Yağlar
Morlukların iyileşme sürecinde kullanılan bitki ve besinlerin yanı sıra yağların da olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu kapsamda öne çıkan yağlardan biri biberiye yağıdır. Biberiye yağı aynı zamanda cilt yaralanmalarında da oldukça faydalıdır. Hücreleri yenileme özelliği olan biberiye yağı ile moraran bölgeye masaj yapılarak, morarmanın daha hızlı gerçekleşmesi sağlanabilir. Burada morluğun geçmesinin yanı sıra ağrının da azaltılmasında biberiye yağı yardımcı bir yağdır. Biberiye yağı ile birlikte nane yağı ve zeytinyağı da vücudumuzda meydana gelen morluklara iyi gelir. Limon yağı da morlukların geçmesi için kullanılabilir.
Morluğa İyi Gelen Bitkiler
Morluğa iyi gelen bitkiler, yağlar ve besinler bulunur. Kişiler de morluğa iyi gelen şeyler hakkında detaylı araştırma gerçekleştirir. İşte evde kolaylıkla uygulanabilecek morluğa iyi gelen bitki ve besinler:
- Büyüklerimizin uyguladığı uygulamalardan biri soğuk et olarak karşımıza çıkar. Soğuk et moraran bölgenin şişmesini engeller.
- Her derde deva olan sarımsak antioksidan içeriği ile morluklara da iyi gelir. Sarımsağın suyu morlukların üzerine sürülebilir.
- Soğanı ikiye bölerek, direkt olarak moraran bölgenin üzerine koyabilirsiniz. Bu morarmanın şiddetini azaltmaya yardımcı olacaktır.
- Zencefilin iltihap giderici özelliği, darbe sonrasında deri altında iltihap oluşmasını engelleyeceği gibi ödem toplamasını da önler.
- Kan akışının hızlanması morarmanın hızlı geçmesi için önemlidir. Bu yüzden sirkeyi bir pamuk yardımıyla morarmış bölgeye sürüp bekletebilirsiniz.
- Tuz da morarmanın şiddetini azaltmaya yardımcıdır. Kimi uygulamalarda limonla birlikte de kullanılabilir.
- Morluğun meydana geldiği bölgeye ezilmiş maydanoz sürüp bekleyebilirsiniz.
- Bu süreçte tükettiğiniz yiyecekler de kan akışını hızlandırır ve cildin kendini yenilemesine yardımcı olur. Bu yüzden ananas, papatya çayı ve yaban mersini tüketimini artırabilirsiniz.
- C vitamini içeriği morlukların iyileşme sürecini hızlandırmaktadır.
- Muz kabuğu ile moraran bölgeyi ovalayarak iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz.
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