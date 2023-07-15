"Moraliniz bozukken uyumayın" uyarısı!

Uzman Psikolog Kaan Üçyıldız, "En önemlisi ise sorun ve problemler hayatınızın her anında karşınızaçıkabilir ancak sorunları çözmek içinde sorumluluk almanız gerekir. Sorunların üzerinde düşünün, alternatifler yaratın, çevrenizden fikirler edinin ve sizin için en uygun olan çözüm yolunu uygulayın. Yani adım atın, hareket edin ancak uyumanın çözüm olmadığını unutmayın. Uyumak sadece ruh ve bedeni dinlendirir fakat sorunları ortadan kaldırmaz, problemleri çözmez" dedi.