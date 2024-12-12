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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Mor ve Ötesi akustik performansıyla İş Sanat’taydı

        Mor ve Ötesi akustik performansıyla İş Sanat’taydı

        Türk rock müziğinde kendine güçlü bir yer edinmiş olan Mor ve Ötesi, 11 Aralık akşamı İş Kuleleri Salonu'nun konuğu oldu. Biletleri satışa çıkmasının ardından kısa sürede tükenen konserde grup, klasikleşmiş eserlerini akustik bir performansla seslendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 15:42 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:42
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        Mor ve Ötesi akustik performansıyla İş Sanat'taydı
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        30. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için gün sayan Mor ve Ötesi, İş Sanat için sahneye şarkılarının yeni düzenlemeleri ile çıktı.

        “Bazen”, “Eksik”, “Hep Aynı” gibi uzun süredir sahnede seslendirmedikleri şarkılara da repertuvarında yer verdikleri konserde Harun Tekin “Yağmur Teşekkürler” ve “Güneşi Beklerken” şarkıları için piyanonun başına geçti.

        “Araf”, “Oyunbozan”, “Re”, “Cambaz”, “Aşk İçinde”, “Küçük Sevgilim”, “Deli” ve “Daha Mutlu Olamam” gibi pek çok sevilen şarkısına seyircilerin de eşlik ettiği 1,5 saatlik konserin sonunda Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Kerem Kabadayı ve Burak Güven uzun süre alkışlandı.

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        İş Sanat’ın etkinlik programı 16 Aralık Pazartesi 20.30’da Cahit Külebi’nin şiirlerinin seslendirileceği “Küçük Haberci Bulut” dinletisi ile devam ediyor.

        23 Aralık Pazartesi Parlayan Yıldızlar konserinde Akif Emre Şibiroğlu (piyano) ve Almila Şerbetçi (keman) birer resital verecek.

        27 Aralık’taki Cuma İş Çıkışı konserinde ise Özge Fışkın yeni yıla özel bir repertuarla Kibele Çeşmesi Heykeli önünde müzikseverlerle buluşacak.

        Ücretsiz olarak düzenlenen şiir ve hikâye dinletilerine, Parlayan Yıldızlar konserlerine ve Cuma İş Çıkışı konserlerine katılım için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

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        #Mor ve Ötesi
        #İş Sanat
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