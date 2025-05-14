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        Haberler Müzik Mor ve Ötesi, 31 Mayıs'ta Göztepe Stadyumu'nda sahneye çıkıyor

        Mor ve Ötesi, 31 Mayıs'ta Göztepe Stadyumu'nda sahneye çıkıyor

        Müzisyen grup Mor ve Ötesi, 31 Mayıs'ta İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 12:43 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:43
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        31 Mayıs'ta İzmirlilerle buluşuyor
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        Mor Ve Ötesi, BKM organizasyonuyla 31 Mayıs'ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda sevenleriyle buluşuyor.

        Konser, dünya standartlarında sahne tasarımı, yaratıcı görsel efektleri ve güçlü prodüksiyonuyla İzmir’i dev bir açık hava sahnesine dönüştürecek.

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