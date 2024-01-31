Mor lahananın sağlığa faydaları - mor lahana neye iyi gelir, faydaları ve zararları neler?
Kırmızı lahana olarak da bilinen mor lahana, adını güzel görünmesini sağlayan canlı mor tonundan almaktadır. Brassica ailesinden gelir ve en yaygın olarak Avrupa, Amerika, Çin ve Afrika'da bulunur. Yeşil lahanaya göre tadı farklı olmakla birlikte daha faydalıdır. Mor lahananın sağlığa faydaları - Mor lahana neye iyi gelir, faydaları ve zararları neler? İşte, detaylar.
Mor lahana son derece besleyicidir ve cilde, sağlığa ve çeşitli hastalıklara olan olağanüstü faydalarıyla bilinmektedir. A Vitamini, K Vitamini ve B6 Vitamini açısından zengindir. Bu vitaminler kemik, cilt ve organ sağlığınızı korumak için gereklidir. Mor lahana faydaları ve zararları nelerdir? Mor lahana karaciğere faydaları nelerdir? Mor lahana hamilelikte tüketilir mi? Mor lahana neye iyi gelir? Mor lahana cilde faydaları nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Mor Lahana Faydaları
Mor Lahana Zararları
Mor Lahana Karaciğere Faydaları
Mor lahananın karaciğere faydalı olup olmadığı merak edilen soruların başında gelmektedir. Mor lahananın içeriğindeki antioksidan karaciğer sağlığına da iyi gelmektedir.
Mor Lahana Hamilelikte Tüketilir Mi?
Hamilelikte mor lahana tüketimi sağlık uzmanları tarafından da şiddetle tavsiye edilmektedir. Ancak lahanayı çiğ olarak tüketmekten kaçınmalısınız; bunun sebebi içerisinde gıda zehirlenmesine yol açabilecek bakterilerin bulunmasıdır. Gıda kaynaklı hastalıklar sizi ve bebeğinizi hasta edebilir. Ayrıca hamilelik sürecinde fazla tüketimi gaz problemine sebebiyet verebilir. Mor lahanayı kararında tüketmek anne adayları için fayda sağlayacaktır.
Mor Lahana Neye İyi Gelir?
Mor lahananın insan vücudunda saymakla bitmeyen faydaları vardır. Göz ve kalp sağlığını korur. Sindirimi kolaylaştırır. Kanserli hücrelerin oluşmasını önler. Şeker hastalığının etkilerini hafifletir. Kas ve kemik gelişimini destekler. Üst solunum yolunu rahatlatır.
Mor Lahana Cilde Faydaları
Mor lahananın sayısız faydalarından biri de cilt sağlığı üzerinedir. Mor lahana içerisinde yüksek oranda C vitamini bulundurur; aynı zamanda antioksidan deposudur. Bu iki bileşen de cilt sağlığı konusunda önemli bir yere sahiptir. Cilt tonunu eşitler; hücrelerin yenilenmesini sağlar. Sivilce ve akneleri azalmasında etkilidir. Sivilceler özellikle geçiş dönemlerinde bizi rahatsız etmektedir. Sivilce görünümünden kurtulmak için mor lahana kullanılabilir. Düzenli kullanımında cilt üzerindeki faydasını hissedeceksiniz.