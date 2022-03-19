Mor lahananın faydaları

Kış aylarında kişiler C vitamini yüksek, antioksidan deposu olan sebzeleri tüketmeyi tercih eder. Bu yüzden sağlığa faydalı olan sebzeler hakkında detaylı araştırmalar yapar. Faydaları merak edilen ve araştırılan sebzelerden biri ise mor lahanadır. Kırmızı lahana olarak da adlandırılan mor lahananın sayısız faydası bulunmaktadır. İşte mor lahana hakkında merak edilen tüm detaylar.

Mor Lahana Faydaları

Mor lahananın kalorisi düşüktür. Kilo aldırmayan mor lahana aynı zamanda lifli bir besin olduğu için tokluk hissini verir.

Bağırsakların daha düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Antioksidan oranı yüksektir. C vitamini oranı da fazladır. Bu içeriği ile zararlı mikrop ve bakterilere karşı vücudu korur.

Farklı kanser türlerine karşı fayda sağladığı bilinmektedir.

Cilt sağlığını destekler.

İdrar söktürücü özelliği bulunmaktadır.

Beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Alzheimera karşı koruyuculuk sağlar.

Gut hastalığına iyi gelir.

Romatizma sorunlarına iyi gelir.

Bağışıklık sistemini korur.

Deri hastalıklarına iyi gelir.

Enerji verici bir besindir.

Kan dolaşımının hızlanmasında olumlu etkileri bulunur.

Hazımsızlık yaşayanlar tarafından tüketilebilir.

Kan yapar.

Kalp krizinin yan etkilerini azaltır.

Göz sağlığına da iyi gelen bir besin olan mor lahana katarakt probleminin ortaya çıkmasına engel olur.

Baş ağrısına iyi geldiği bilinmektedir.

Mor Lahana Zararları

Mor lahana gaz yapabilir. Bu yüzden emziren ve gebe kadınlarda tüketimine dikkat edilmelidir.

Hamile kadınlar mor lahana tüketimine dikkat etmelidir. Bu yüzden bebeklerde kolik meydana gelebilir.

Tiroit hastalığı olan kişiler tüketime dikkat etmelidir.

Mor Lahana Karaciğere Faydaları

Mor lahananın sağlık açısından birden çok faydası bulunur. Bu yüzden kişiler karaciğere de iyi gelip gelmediğini öğrenmek ister. Mor lahananın içeriğindeki antioksidan karaciğer sağlığına da iyi gelir.

Mor Lahana Hamilelikte Tüketilir Mi?

Mor lahana sağlıklı bir besindir. Ancak bazı durumlarda kullanımı yan etkilere yol açabilir. Temel olarak sağlıklı olsa da fazla tüketiminden kaçınmak ilk kuraldır. Bunun yanı sıra hamile kadınların hamilelik sürecinde mor lahana kullanımında da dikkatli olunmalıdır. Mor lahananın içeriği gaza neden olabilir. Bu yüzden hamile kadınlar tüketiminde dikkat etmelidir. Aynı zamanda fazla tüketim doğumdan sonra bebeklerde kolik görülmesine de yol açabilir.

Mor Lahana Neye İyi Gelir?

Mor lahana insan vücudunda pek çok alanda olumlu etkiler gösterir. Karaciğerden cilt sağlığına, kalp sağlığından bağışıklık sistemine, kanserden romatizmal hastalıklara, deri hastalıklarından gut hastalığa kadar pek çok sağlık problemine iyi gelir. Bu yüzden tüketimi yoğun olarak tercih edilmektedir.

Mor Lahana Cilde Faydaları

Özellikle kadınlar tükettikleri sağlıklı besinlerin cilt üzerindeki etkilerini merak etmektedir. Mor lahananın da cilt üzerinde olumlu etkileri bulunur. Mor lahana içerisinde C vitamini oranı yüksektir. Aynı zamanda antioksidan deposudur. Bu iki bileşen cilt sağlığı için çok önemli bir yere sahiptir. Hücrelerin yenilenmesini sağlar. Cilt tonunun eşitlenmesinde yardımcı olur. Aynı zamanda sivilce ve aknelerin azalmasında da etkilidir. Sivilceler özellikle geçiş dönemlerinde kadınların korkulu rüyasıdır. Bu yüzden kadınlar mor lahana kullanımını yoğun olarak tercih eder. Düzenli kullanımında cilt üzerindeki faydası da göz ile görülür dereceye ulaşmaktadır.