Mopaş halka arz oluyor! Mopaş Marketçilik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına onay verdi. Mopaş Marketçilik halka arz süreci bugün başlıyor. Üç gün sürecek halka arzda 35 TL hisse fiyatından talep toplayacak olan şirket, toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıtımı yapacak. Mopaş halka arzın katılım endeksine uygun olup olmadığı ve hisse kodu gibi detaylar belli oldu. Peki, Mopaş Marketçilik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte Mopaş halka arz sürecine ilişkin detaylı bilgiler...
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrası Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz tarihleri ve detayları netleşti. Halka arz büyüklüğü 2 milyar TL olarak belirlenen şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 21 olacak. Talep toplama sürecinin ardından firma, MOPAS hisse koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Mopaş halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, Mopaş halka arz tarihi, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayısı ile ilgili detaylı bilgiler...
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MOPAŞ HALKA ARZ TARİHLERİ: MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı, İnfo Yatırım liderliğinde 21-22-23 Ocak 2025 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleşecek.
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MOPAŞ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR, HİSSE KODU NE?
Firmanın halka arz fiyatı 35 TL olarak belirlendi. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü ise 2 milyar TL olacak.
Halka arz sonrası şirketin sermayesinin 230 milyon TL’den 273 milyon TL’ye çıkarılması bekleniyor.
Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Mopaş Marketçilik ‘MOPAS’ Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.
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MOPAŞ MARKETÇİLİK KAÇ LOT VERİR?
Bireysel ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek Mopaş, toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıtacak. Kişi başına düşecek olası lot miktarı ise şu şekilde;
- 300 Bin katılım ~ 128 Lot (4480 TL).
- 700 Bin katılım ~ 55 Lot (1925 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1225 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (910 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (735 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (595 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (525 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (455 TL).
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MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Mopaş Marketcilik Gıda halka arz şirket paylarının katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.
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MOPAŞ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
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