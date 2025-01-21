Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrası Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz tarihleri ve detayları netleşti. Halka arz büyüklüğü 2 milyar TL olarak belirlenen şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 21 olacak. Talep toplama sürecinin ardından firma, MOPAS hisse koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Mopaş halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, Mopaş halka arz tarihi, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayısı ile ilgili detaylı bilgiler...