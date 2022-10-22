Moody's İngiltere'nin kredi notu görünümünü negatife çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Açıklamada, İngiltere'nin yerel para birimi ve döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun "Aa3" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği bildirildi.
İngiltere Merkez Bankasının (BoE) not görünümünün de "durağan"dan "negatif"e çevrildiği belirtilen açıklamada, negatif görünümün zayıf büyüme beklentileri ve yüksek enflasyon karşısında artan politika belirsizliğinden kaynaklandığı aktarıldı.
Açıklamada, ülkenin kredi notunun teyit edilmesinin ise İngiltere'nin zengin, rekabetçi ve çeşitli ekonomisi tarafından desteklenen ekonomik direncini yansıttığı kaydedildi.
Bu yılın başından bu yana ülke ekonomisinin büyümesinin yavaşladığına işaret edilen açıklamada, ekonominin gelecek çeyreklerde yavaşlamaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, ekonomik görünümün yüksek enflasyon, zayıf dış talep ve artan borçlanma maliyeti nedeniyle kötüleştiği, tüketim, yatırım ve ekonomik faaliyeti baskıladığı aktarıldı.
BoE'nin kalıcı enflasyon riskine karşı orta vadede para politikasını önemli ölçüde sıkılaştırmasının beklendiği belirtilen açıklamada, daha sıkı para politikasının da ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturacağı kaydedildi.
Açıklamada, ülkede harcanabilir gelirin gelecek yıl önemli ölçüde düşeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
İngiltere ekonomisinin 2023-2024 yıllarında ortalama yüzde 0,3 büyüyeceğinin ve 2026'ya kadar yüzde 1,5'lik potansiyel seviyesine dönmeyeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, ülkede enflasyonun ise gelecek 6 ay içinde yüzde 11'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.
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