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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Moody's'den Türkiye kredi notu raporu - İş-Yaşam Haberleri

        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 18:36 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:36
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        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu
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        Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin "Kredi Görüşü" raporunu yayımladı.

        Mayıs seçimlerinin ardından daha Ortodoks politikalara dönüşün kredi açısından olumlu olduğu belirtilen raporda, önemli makroekonomik dengesizliklerin azaltılmasının zaman alacağı kaydedildi.

        Raporda, parasal sıkılaşmanın Türkiye'nin dış dengesizliğinin azaltılması ve merkez bankasının döviz rezervlerinin yeniden yapılandırması olasılığını da artırdığına işaret edilerek, bunların ülkenin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltacağı ifade edildi.

        TÜRKİYE RAPORU: KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜNÜ POZİTİFE ÇEVRİLEBİLİR

        Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve ücret anlaşmalarının TCMB'nin enflasyonu önemli ölçüde düşürme hedefiyle uyumlu olması durumunda kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceği belirtilen raporda, cari işlemler açığındaki azalma ve döviz rezervlerinin daha yüksek düzeyde olduğuna dair daha fazla kanıtın özellikle bu eğilimlerin ülkenin dış rekabet gücündeki iyileşmenin ve sürekli sermaye girişlerinin sonucu olması halinde kredi notu için olumlu olacağı kaydedildi.

        Raporda, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 4, gelecek yıl yüzde 2,5 ve 2025'te yüzde 3 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

        Ülkede ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 53,5, gelecek yıl 58,9 ve 2025'te 39,1 olarak tahmin edildiği belirtilen raporda, Türkiye'nin cari işlemler açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının ise 2023'te yüzde 4,7, 2024'te 3,4 ve 2025'te yüzde 3 olarak öngörüldüğü kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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