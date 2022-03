26 yıl sonra Süper Lig'e çıkan ve gösterdiği performansla herkesin takdirini kazanan Adana Demirspor'un başarılı çalıştırıcısı Vincenzo Montella, Habertürk'ten Ayhan Şensoy'a samimi bir röportaj verdi. İşte İtalyan çalıştırıcının sözleri:

- Roma, Floransa ve Sevilla gibi şehirlerde yaşadınız. Adana'ya alışmak zor oldu mu?

''Açıkcası burada olduğum için mutluyum. Adaptasyon sürecim kısa sürdü. Burada yaşamaktan da mutluyum. Tesislerin yanında otelde kalıyorum. Her türlü konfora sahibiz. Bazen de akşamları şehir merkezine inip, yemek yiyorum. Bazen deniz kenarına gidiyoruz. Açıkcası her imkanımız var.''

- Adana'nın zengin bir mutfağı var. Özellikle kebabı meşhurdur. Yöresel yemekleri sevdiniz mi?

''Mutfak konusunda da adaptasyon sürecim iyi geçti. Çünkü kebabı seviyorum. Güzel et ve sebze yemekleri var. Ben tatile gittiğimde de farklı mutfakların yemeklerini tatmayı seviyorum. Burada İtalyan yemeklerini özlediğimi söyleyemem. Burada gerçekten çok güzel yemekler var.''

- Süper Lig'de futboluyla keyif veren bir Adana Demirspor var. Puan tablosunda İstanbul'un 3 büyük takımının üzerinde yer alıyor. İlk sezonda bunu nasıl başardınız?

''Nasıl başardık bunu söyleyemiyorum çünkü ben de bilmiyorum. Buraya geldiğim günden bu yana gerek kulüp organizasyonunun iyi olması gerekse oyuncuların gelişime açık olmaları bize çok yardımcı oldu. Herkes canla başla çalışıyor. Taktiksel antrenmanlar olsun genel antrenmanlar olsun hepsi iyi geçiyor. Hepsinde gelişme isteği var. Bize bu organizasyonu sağlayan kulübe ve özverili bir şekilde çalışan oyuncularımıza teşekkür ediyorum.''

- Türkiye'ye gelen birçok teknik adam uzun yıllar burada çalışmak istediğini söyledi. Ama kısa sürede ayrılmak zorunda kaldılar. Siz, uzun yıllar burada kalmak ister misiniz? Adana Demirspor'u ilerleyen yıllarda şampiyonluğa oynayan bir takım haline getirebilir misiniz?

''Tabii ki de her hoca gittiği yerde uzun süre kalmak ister. Ben kendi kariyerime baktığımda hep uzun yıllara yayılan bir program dahilinde kalmayı hedefleyen bir insanım. Bu konuda başkanımız da benimle aynı fikirde. Aynı yolda yürümek için fikirlerin aynı olması önemli. Buraya geldiğimde uzun süre kalabileceğimi ve bir proje üzerinde çalışarak takımı geliştirip, kulübün imkanlarıyla daha iyisini hedefleyebileceğimizi gördüm. Futbolda her zaman iyi gidemezsiniz. Kötü dönemler de olacak. Ancak şu an baktığımızda birçok konuda hızlı ilerlediğimizi düşünüyorum. Yapmamız gerekenleri biliyoruz. Gelecekteki projeler ışığında çalışmaya devam edip hedeflere ulaşmak istiyoruz.''

- Teknik direktör olarak bir haftanız nasıl geçiyor?

"Hafta başında son oynadığımız maçın analizini yapıyoruz. Oyunculara görüntüler eşliğinde doğru ve yanlışlarını anlatıyoruz. Hafta ortasından sonra bir sonraki maçın taktik antrenmanlarını yapıyoruz. Rakibin analizini yaptıktak sonra takım olarak neler yapmamız üzerine yoğunlaşıyoruz. Genel olarak yoğun bir tempoda geçiyor.''

- Türkiye'de futbolun yavaş oynandığı yönünde eleştiriler var. Oyunun sık durması taraftarın tepkisini çekiyor. Bu bağlamda sorun oyuncularda mı, hakemlerde mi yoksa teknik direktörler de mi?

''Çok güzel ve zor bir soru. Baktığınızda sadece Türkiye'de değil, biz İtalya'da da aynı sorun konuşuluyordu. Orada da oyun çok sık duruyordu. Uzatma süreleri de bu yüzden uzun oluyordu. Burada Avrupa kupalarındaki maçlar hedef alınmalı. Almanya ve İngiltere'de oyun daha hızlı. Bu yüzden maçların uzatma süresi de kısa oluyor. İtalya'da yıllarca bunu eleştirdik. Türkiye'de tek bir merciye bakarak bir yere varamayız. Hem hocalar, hem oyuncular ve hem de hakemler hep beraber çözebiliriz. Bu oyunu sevenler için bunu da yapmalıyız. Sorunları kabul edip, üzerinde neler yapabileceğimizi düşünerek, oyunu daha keyifli, hızlı ve izlenebilir hale getirebiliriz.''

- Avrupa'nın önemli liglerinden Türkiye'ye gelen birçok yıldız futbolcu, performans olarak büyük düşüş yaşadı. Oyun olarak geriye gitti. Bunun sebepleri neler olabilir?

''Antrenman programları olabilir. Oyuncunun motivasyon kaybı olabilir. Birçok faktör var. Ancak ben Adana Demirspor'da oyuncuların gelişiminden oldukça memnunum''

- Geçen hafta Şampiyonlar ligi'nde Salzburg - Bayern münih maçını izledik. Bayern'in hocası 34, Salzburg'un hocası 33 yaşında. Siz 33 yaşında futbol oynuyordunuz. Dünya futbolunda teknik direktörlük nereye gidiyor?

''Ben genç teknik direktörlerin olması taraftarıyım. Hocalık mesleği zihinsel olarak çok yorgunluk veren bir meslek. Çünkü çok fazla çalışıp, zaman ayırmanız gerekiyor. Avrupa'nın birçok kulübünde sizin verdiğiniz örneklerden görebiliyoruz. Organizasyona önem veren kulüpler böyle tercihler yapıyor. Bu durum futbolun gelişmesine de katkı sağlıyor bence. Genç teknik direktörler bilgi ve fikirleriyle bize farklı bir futbol izlettiriyor. Eskiye göre teknik direktörlük de yaş ortalaması daha da düşmeye başladı. Kendi fikirleri olan genç teknik direktörlerin olması beni mutlu ediyor.''

- Futbolculuk kariyerinizde en uzun Roma forması giydiniz. Roma'nın 2001'de Serie A'daki son şampiyonluğunda da pay sahibisiniz. O dönem Fabio Capello ile çalışıyordunuz. İyi bir dostluğunuz olduğunu da biliyorum. Capello'nun sizin kariyerinizde ve hayatınızdaki yerini merak ediyorum?

''Tabii ki çok saygı duyduğum bir insan. Capello dediğinizde aklıma bana futbol hayatıma kattıkları geliyor. Çok oynamama rağmen 2000-2001 sezonunda Roma'nın şampiyonluğuna baş karakter olarak öne çıkmıştım. Futbol kariyerimin en güzel anlarından biriydi. O yüzden Capello'yu düşündüğümde o günler geliyor aklıma. Arada telefonda sohbet ediyoruz.''

- Sizi etkileyen geçmişten ya da günümüzden meslektaşlarınız var mı?

''Aslında baktığımızda şu an örnek alabileceğimiz birçok teknik direktör var. Güzel futbol ve felsefesi olan hocalar var. Kendi fikirlerini sahaya yansıtan çok hoca var. Hocalığa başladığımda Guardiola ve felsefesini sahada görmekten büyük keyif alıyordum. Son zamanlarda Jurgen Klopp'un futbolu ve felsefesi ilgimi çekiyor. Bu isimlere Mourinho'yu da eklemek istiyorum. Kendi alanında çok zor şeyleri başardı. Birçok ilke imza attı.''

- 2000'li yılların başında İtalyan futbolunda iz bırakmış bir Türk teknik direktör vardı. Fatih Terim'in Serie A sürecinde siz futbolcuydunuz. O günlere dair neler hatırlıyorsunuz?

''Fatih Terim çok saygı duyduğum bir isim. İtalya'da çok sevilen bir isim. Özellikle Floransa'da büyük saygı duyuluyor. Ben Fiorentina'da çalıştığım dönemde Fatih Terim'e olan saygı ve sevgiyi gördüm. Kendisi Adanalı, umarım sezon sonuna kadar bizi ziyarete gelir. Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir hoca. Kendisiyle sohbet etmek isterim.''

- Adana Demirspor başkanı Murat Sancak sizin için, ''Montella hiç egosu olmayan biri'' dedi. Böyle bir dünyada bunu nasıl başardınız?

''17 yaşından bu yana başkalarının odağında olduğum için hep kendimi saklamışımdır. Hiçbir zaman egolu olmamışımdır. Bende olmayan bir şeyi nasıl kullanabilirim? Bu yüzden profesyonel anlamda her futbolcumuzu mutlu edemem ama kişisel anlamda mutlu edebilirim. İşin neticesinde bir insanım.''

- Bu sohbette Mario Balotelli'den bahsetmezsek olmaz. Balotelli sizinle çalışmaya başladıktan sonra yeniden İtalya Milli takımına çağrıldı. Adana Demirspor'a gelmeden önce Mario ile tanışmışlığınız var mıydı? Balotelli'yi nasıl tanımlarsınız?

''Şanslıyım bu konuda Mario ilk defa çalışıyoruz. (Gülüyor) Şaka bir yana benim için Mario ile çalışmak mutluluk verici. Çünkü kendisi hedefleri olduğunu bize göstermeye başladı. Performans ve kondisyon açısından her geçen gün gelişiyor. Tekrar başrolde olmak istiyor. Takıma faydalı bir hale geldi. Arkadaşlarına saha içi ve dışında çok yardımcı oluyor. Fiziksel açıdan benim istediğim seviyede değil ama o noktaya gelmek için çalışıyor. İtalya milli takımına Mart ayındaki play off maçları için gidip gitmeyeceği de yakında belli olacak. Yapacağı antrenmanlar ve vereceği performans onu yeniden milli takıma götürebilir. Kendi isteğinin devam etmesi gerekiyor. Biz ona sadece yolu gösteriyoruz.''

- Teknik direktörlükte insan yönetiminin yeri nedir?

''Aslında şöyle söyleyebiliriz; Temel bir unsur. Hatta bazen taktiksel yönden çok daha önemli bir noktada. Özellikle de modern futbolda.''

- Euro 2020 şampiyonluğu, Olimpiyat 100 metre zaferi, kadınlarda Avrupa voleybol şampiyonluğu, Matteo Berrettini'nin Wimbledon finali. Tam anlamıyla sporda 2021 İtalyan yazı oldu. İtalya bunu nasıl başardı?

''İtalya organizasyon açısından her şeye sahip bir ülke. İtalya her zaman zor dönemlerde başarılı olabiliyor. Böyle bir tarihimiz var ve hep tekerrür eder. Mesela 1982 dünya kupasında, herkes milli takımın kötü olduğunu söylerdi. O yıl ülkede ekonomik kriz vardı. Ancak o milli takım 1982'de sıkıntılar ve eleştirilere rağmen dünya şampiyonu oldu. 2006 Dünya Kupası öncesi ülke futbolda çok büyük bir şike skandalı yaşadı. Ancak Marcello Lippi yönetiminde o takım Almanya'da dünya şampiyonu oldu. İtalya pandemi dönemini ağır geçirdi. Euro 2020 öncesi bu milli takımın da yetersiz olduğu konuşuldu. Ancak Avrupa şampiyonu olmayı başardık. İtalyanlar genelde zor ve kötü anlarda daha iyi performans verir.''

- İtalya dünyaya çok önemli sporcular, ressamlar ve sanatçılar sundu. Özellikle Ludovic Einadu ve Andrea Bocelli hayranı olarak, sizin ruhunuza iyi gelen, futbolunuza ilham veren bir İtalyan sanatçı var mı?

''Çok nostalji duyduğum dönemlerde çok sevdiğimiz ve İtalya'da büyük saygı duyulan bir sanatçı vardı. Pino Daniele. Kendisi maalesef 2015 yılında çok genç yaşta vefat etti. Nostalji dönemlerinde hep onun şarkılarını dinlerim. Beni yeniden motive ediyor. Bana enerji veriyor.''

- Hangi şarkısı size iyi geliyor?

''O da Napolili bir sanatçı olduğu için çok fazla güzel şarkısı var. Mesela 'Terra Mia' şarkısı var. 'Benim geldiğim yer anlamına' geliyor. 'Napule' diye bir şarkı var. Bu şarkılar İtalyanca ama Napoli şivesiyle okuyor. O yüzden onları dinlemeyi çok seviyorum.''

- Napoli'den bahsetmişken, Adana ile arasında benzerlikler olduğunu düşünüyorum. Futbol taraftarlığını da buna örnek gösterebilirim. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?

''Haklısınız iki takımın renkleri de aynı. Ben de iki şehir arasında birçok benzerlik gördüm. Burada da çok büyük bir tutkuyla desteklenip, takip ediliyoruz. Hatta bazen aşırı fazla tutku görebiliyorsunuz. Napoli'de olduğu gibi.''

- Hayatınızda sizi etkileyen, bir film, kitap ya da bir yazar var mı?

''20'li yaşlarda Paulo Coelho'nun 'Simyacı' kitabını okudum. O benim hayata bakış açımı çok değiştirmişti. Son dönemde de bir kitap okudum. O'da beni bu yaştaki olgunlukta farklı bakmama yardımcı oldu. Aslında birkaç tane hayatıma dokunan kitap var.''

- Sayın Montella için dün, bugün ve yarın ne ifade ediyor?

''Dün deneyimler, bugün yaşamamız gereken anlar, yarın ise ileride yapmak istediklerimiz''