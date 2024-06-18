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Türkiye, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşıyor. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabaka öncesi açıklamalar yaptı.

Karşılaşma öncesi yoğun yağış sebebiyle maçın ertelenme ihtimaline de değinen Montella'nın açıklamaları şöyle:

"Malesef büyük bir yağmur var. Umarım zemini etkilemez. Geri kalan her şey için çok heyecanlıyız ve başlamak için sabırsızız. Umuyorum zemin dayanır ve bizi oynatır. Ertelenmesini istemem."

Taraftarlara da değinen Montella, "Umarım taraftarlar bize ekstra güç olmaya devam eder." ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER SÖZLERİ "Aslında hem defansif hem ofansif oyunumuzu oturttuk. Çok fazla pozisyon değişikliği olmayacak. Arda ile sağda biraz daha kestirilemez oluyoruz. Öngörülmez bir oyuncu."